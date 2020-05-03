Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adem Köse’den yardım kolisi
Adem Köse’den yardım kolisi
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi
Çocukların sokaktaki oyununu polis sireni...
Yunusların dalgalarla dansı
Yunusların dalgalarla dansı
Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü
Küfür kavgasında anneden sonra baba...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada; 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

03 Mayıs 2020 Pazar 09:09
0 Okunma
Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu'  kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır" denildi. 

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dilekleri iletilerek, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

BÖLGEDE HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Bitlis'in Sehi ormanları bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olması 4 askerin de yaralanmasıyla ilgili Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis İli Merkez İlçesi kırsalında icra edilmekte olan 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-37' operasyonu esnasında, (1) JÖH timine 02.05.2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında bir gurup BTÖ mensubu tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen silahlı saldırı olayında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 2 personelimiz şehit olmuş, 4 personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılarımız, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."
 

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) acı haberi  memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın, memleketi Aksaray'daki annesi Elmas Fidan'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından eve Türk bayrağı asılırken, yakınları da eve akın etti. 1'i erkek 3 kardeşi olan şehit Fidan'ın babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği öğrenildi. 

Eşi Derya Fidan'ın da 7 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızıyla Bitlis Tatvan'da olduğu öğrenildi. 

Şehit Fidan'ın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.


 

BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olduğu öğrenildi. 

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu ile ilgili Balıkesir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.05.2020 günü saat 19.00 sıralarında Bitlis'in Çeltikli kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu, İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit olmuştur. Şehidimizin ilimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

ACI HABER MANİSA'DAKİ EŞİNE VERİLDİ

Bitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun acı haberi Manisa'daki eşi Ayşe Karaarslan Kuzu'ya (35) ulaştı. Acılı eşe haber Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesinin yarın memleketi olan Balıkesir'den toprağa verileceği öğrenildi. Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisTerörOperasyonŞehitŞehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü OperasyonuUzman Çavuş Eyüp FidanJandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
2'nci yardım uçağı Andrews Hava Üssü'ne indi
2'nci yardım uçağı Andrews Hava Üssü'ne indi
Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 258 oldu
Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 258 oldu
Yunan askerinin botlarının motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunan askerinin botlarının motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Bakan Pakdemirli: Yangın tespitinde İHA'lardan faydalanacağız
Bakan Pakdemirli: Yangın tespitinde İHA'lardan faydalanacağız
'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, 3 bin 837 kişi hakkında işlem yapıldı
'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, 3 bin 837 kişi hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti başladı
İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti başladı
Prof. Dr. Pullukçu: Gelen hastaların yüzde 90'ı, 25-50 yaş aralığında
Prof. Dr. Pullukçu: Gelen hastaların yüzde 90'ı, 25-50 yaş aralığında
Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu için tarih verdi
Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu için tarih verdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı