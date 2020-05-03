Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dilekleri iletilerek, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.



BÖLGEDE HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Bitlis'in Sehi ormanları bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olması 4 askerin de yaralanmasıyla ilgili Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis İli Merkez İlçesi kırsalında icra edilmekte olan 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-37' operasyonu esnasında, (1) JÖH timine 02.05.2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında bir gurup BTÖ mensubu tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen silahlı saldırı olayında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 2 personelimiz şehit olmuş, 4 personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılarımız, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."



AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Bitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın, memleketi Aksaray'daki annesi Elmas Fidan'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından eve Türk bayrağı asılırken, yakınları da eve akın etti. 1'i erkek 3 kardeşi olan şehit Fidan'ın babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği öğrenildi.

Eşi Derya Fidan'ın da 7 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızıyla Bitlis Tatvan'da olduğu öğrenildi.

Şehit Fidan'ın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.







BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Bitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olduğu öğrenildi.

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu ile ilgili Balıkesir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.05.2020 günü saat 19.00 sıralarında Bitlis'in Çeltikli kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu, İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit olmuştur. Şehidimizin ilimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."



ACI HABER MANİSA'DAKİ EŞİNE VERİLDİ

Bitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun acı haberi Manisa'daki eşi Ayşe Karaarslan Kuzu'ya (35) ulaştı. Acılı eşe haber Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesinin yarın memleketi olan Balıkesir'den toprağa verileceği öğrenildi. Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)

