Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.175,40
ALTIN
917,90
DOLAR
14,83
STERLİN
19,68
EURO
16,36
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi akademik...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis'te 40 eve 'çığ' tahliyesi

22 Mart 2022 Salı 12:21
Bitlis'te 40 eve 'çığ' tahliyesi

BİTLİS - Bitlis'te merkeze bağlı Gazibey Mahallesi'nde çığ riski nedeniyle 40 ev, tedbir amaçlı boşatıldı. Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan "Bu bölgede 5 ayrı noktada, aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik" dedi.

Kentte son 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı, çığ riskini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Dideban Dağı'nın eteklerindeki Sapkor bölgesindeki Gazibey Mahallesi'ndeki 40 ev, çığ tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan evlerde yaşayanlar otel ve polisevine yerleştirildi.

İnceleme yapan Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, bölgenin güvenli hale getirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti. 

'5 AYRI NOKTADA ÇIĞ PATİKASI TESPİT ETTİK'

Ekiplerin teknik inceleme başlattığını belirten Tunçtan "İlimiz merkez Gazibey Mahallesi sakinlerince 18 Mart 2022 günü akşam saatlerinde yapılan çığ ihbarı üzerine bölgeye ekiplerimiz yönlendirerek, gerekli ön incelemeler yapıldı. Teknik personelimiz ile yaptığımız teknik çalışmalar sonucunda bu bölgede; 5 ayrı noktada aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik. Ayrıca son zamanlarda bölgemizde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı çığ patikalarında yoğun bir kar birikintisinin olduğunu gördük. Yaptığımız çalışmalarda olası bir çığ afetinde etkilenebilecek olan 40 hanenin risk altında olduğunu tespit ettik" dedi.

'BARINMA GİDERLERİ KARŞILANACAK'

40 hanenin tahliye edildiğini açıklayan Tunçtan "Valimiz ve Belediye Başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda vatandaşlarımızın can güvenliği için geçici süreliğine tespit ettiğimiz 40 hanenin geçici nakledilmesi için bir karar aldık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için de AFAD Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızın geçici barınmaları için 2 otel ayarladık. Bununla birlikte kamu misafirhanelerini ayarladık. Vatandaşlarımızın iaşe ve barınma giderleri müdürlüğümüzce karşılanacaktır. Bununla birlikte vatandaşlarımız kiralık ev bulduklarında da kiraları tarafımızdan karşılanacaktır. Bu bölge, daha önce çığ felaketinin yaşandığı bir bölgedir. 1990'lı ve 2000'li yıllarda bu bölgede çığ afeti meydana gelmişti" diye konuştu.

'GEÇİÇİ TAHLİYEYİ YAPMAK ZORUNDA KALDIK'

Tunçtan, riskin ortadan kalkmasının ardından evlere dönüş olabileceğini belirterek, "Dolayısıyla olası bir afet durumunda çığ afeti durumunda vatandaşımızın can güvenliği için bu geçici tahliyeyi yapmak zorunda kaldık. Yağışın durmasına müteakip bizler risk bertaraf edildikten sonra alacağımız ikinci bir kararla vatandaşlarımız tekrardan evlerine dönebileceklerdir. Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından hane hane gezilerek, bu konuda bilgilendirme yapılarak tebligatlar iletildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Zira son zamanlarda yağan kar yağışı ve patikalarda oluşan kar birikintileri böyle bir riskin olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bitlisçığ Tahliyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İnsanlık alemi su kıtlığı ve su savaşları karşı karşıya kalabilir"
"İnsanlık alemi su kıtlığı ve su savaşları karşı karşıya kalabilir"
Türkiye 'su fakiri' sınırının altında
Türkiye 'su fakiri' sınırının altında
Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı
Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı
Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
Gaziantep suya doydu, barajlardan tahliye başladı
Gaziantep suya doydu, barajlardan tahliye başladı
Denizanası uyarısı
Denizanası uyarısı
Göcek'te orman yangını
Göcek'te orman yangını
Tunceli- Elazığ yolunda kaza
Tunceli- Elazığ yolunda kaza
Manisa'da silahlı kavga; 3 yaralı
Manisa'da silahlı kavga; 3 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma