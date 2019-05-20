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Birecik’te heyelan oluşan bölgedeki yol kapatıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, üçüncü kez heyelan meydana gelen bölgedeki yol, ulaşıma kapatıldı.

Birecik’te heyelan oluşan bölgedeki yol kapatıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, üçüncü kez heyelan meydana gelen bölgedeki yol, ulaşıma kapatıldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:15
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Birecik’te heyelan oluşan bölgedeki yol kapatıldı

ŞANLIURFA - Dün akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgedeki yol, risk durumu devam ettiği gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle son 1 ay içerisinde 3 kez heyelan meydana gelen bölgedeki 13 ev daha önce tahliye edilmişti. Son olarak dün meydana gelen ve bir işyerinde hasara yol açan heyelanın ardından ulaşıma kapatılan yoldaki kaya parçaları ile molozların da temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BirecikHeyelan
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