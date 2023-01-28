Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.191,83
ALTIN
1.164,91
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,44
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı...
Muş'ta daire ve dükkanlar ihaleyle satılacak
Muş'ta daire ve dükkanlar...
Türkiye Uzay Ajansı 10 Uzman Yardımcısı alacak
Türkiye Uzay Ajansı 10...
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkili oluyor.

28 Ocak 2023 Cumartesi 18:47
Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

Ankara (AA)

Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu açıldı

Kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde kar yağdı.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte uzun süredir devam eden kuraklığın ardından yağan kar sevinçle karşılandı.

Bazı vatandaşlar, meydanda sevdikleriyle öz çekim yaptı.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte araçlar ve bitkilerin üzerleri yağış nedeniyle karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerini temizlerken, bazı esnaf da iş yerlerinin önünü süpürdü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kars'ta sabah etkili olmaya başlayan karla kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Yollar, araçların üzeri ve bitkiler karla kaplanmaya başladı. Vatandaşlar, cep telefonu ile kar yağışını görüntülemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Hacı Yıldı kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Bugün kar yağışı başladı. Önümüzdeki 3-4 günde kar yağışı gösteriyor, inşallah bereketli kar yağar." dedi.

Bu arada, kuşlar da kar içinde yiyecek bulmaya çalıştı.

Ağrı'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hamur ilçesinde de kar etkili oldu.

Ardahan'da soğuk hava yerini kara bıraktı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımı aksatacak kadar yoğun olmadığını bildirdi.

Ulaşımda aksamalar meydana geldi

Tunceli’de 45, Hozat’ta 9, Çemişgezek'te 2, Mazgirt’te 20, Nazımiye’de 20, Ovacık’ta 33, Pülümür'de 12 ve Pertek'te 28 olmak üzere 169 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tırlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarını kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tunceli'de de sabah saatlerinde etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, yerleşim yerlerinin yanı sıra ovalar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Köylerde besicilik yapan üreticiler de yoğun kar yağışına rağmen keçi, inek ve koyunları için zorlu mesai yapıyor.

Birçok köy ve mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı kentte karla mücadele ekipleri yollarda çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah da etkisini gösterdi.

Kar, kentin yüksek kesimleri ile Göksun, Elbistan, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde etkili oldu.

Karayolları 55. Şube Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara yollarında ulaşımın kapanmaması için çalışma başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ'da kayak sezonu açıldı
Uludağ'da kayak sezonu açıldı
Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor
Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kutsal değerlere saldırmak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kutsal değerlere saldırmak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez
Ölenin aylığının çekilmesine ilişkin davalarda genel mahkemeler görevli olacak
Ölenin aylığının çekilmesine ilişkin davalarda genel mahkemeler görevli olacak
Altay tankında ASELSAN imzası
Altay tankında ASELSAN imzası
Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü
Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü
İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi"
İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi"
Uzmanlar apartman ve site aidatlarına ilişkin bilinmesi gerekenleri açıkladı
Uzmanlar apartman ve site aidatlarına ilişkin bilinmesi gerekenleri açıkladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi