Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

Ankara (AA)

Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu açıldı

Kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde kar yağdı.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte uzun süredir devam eden kuraklığın ardından yağan kar sevinçle karşılandı.

Bazı vatandaşlar, meydanda sevdikleriyle öz çekim yaptı.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte araçlar ve bitkilerin üzerleri yağış nedeniyle karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerini temizlerken, bazı esnaf da iş yerlerinin önünü süpürdü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kars'ta sabah etkili olmaya başlayan karla kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Yollar, araçların üzeri ve bitkiler karla kaplanmaya başladı. Vatandaşlar, cep telefonu ile kar yağışını görüntülemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Hacı Yıldı kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Bugün kar yağışı başladı. Önümüzdeki 3-4 günde kar yağışı gösteriyor, inşallah bereketli kar yağar." dedi.

Bu arada, kuşlar da kar içinde yiyecek bulmaya çalıştı.

Ağrı'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hamur ilçesinde de kar etkili oldu.

Ardahan'da soğuk hava yerini kara bıraktı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımı aksatacak kadar yoğun olmadığını bildirdi.

Ulaşımda aksamalar meydana geldi

Tunceli’de 45, Hozat’ta 9, Çemişgezek'te 2, Mazgirt’te 20, Nazımiye’de 20, Ovacık’ta 33, Pülümür'de 12 ve Pertek'te 28 olmak üzere 169 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tırlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarını kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tunceli'de de sabah saatlerinde etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, yerleşim yerlerinin yanı sıra ovalar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Köylerde besicilik yapan üreticiler de yoğun kar yağışına rağmen keçi, inek ve koyunları için zorlu mesai yapıyor.

Birçok köy ve mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı kentte karla mücadele ekipleri yollarda çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah da etkisini gösterdi.

Kar, kentin yüksek kesimleri ile Göksun, Elbistan, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde etkili oldu.

Karayolları 55. Şube Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara yollarında ulaşımın kapanmaması için çalışma başlattı.