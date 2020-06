Bingöl'de 5.7 şiddetinde deprem! 1 şehit, 18 yaralı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde merkez üssü Kaynarpınar köyünde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Karlıova'nın yanı sıra çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Depremle birlikte bölgede yaşayanlar panik yaşadı. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar dışarı çıktı. Bölgede yapılan ilk incelemede Karlıova ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı. Çökmeyle birlikte bölgede bulunan koruculardan 3'ü yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerin sevk edilirken, bazı evlerin duvarlarında da çatlak oluştu.

AFAD: DEPREM SONRASI, TOPLAM 16 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde 14.06.2020 tarihi saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 16 artçı deprem meydana gelmiştir. Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir" denildi.

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde 14.06.2020 tarihi saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 16 artçı deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre; Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir. Yedisu ilçesinde Dinarbey köyünde yapılan taramada 6 evde hasar oluştuğu, göçük altında kalan vatandaşımızın olmadığı öğrenilmiştir. Bingöl İl AFAD Müdürlüğü'nden 4 personel, UMKE'den 5 personel ve Karlıova İtfaiye, İlçe Jandarma bölgeye gönderilmiştir. Bölgeye toplam 13 araç ile 59 AFAD personeli sevk edilmiştir" denildi.

'BÖLGEYE 550 ADET ÇADIR SEVK EDİLMİŞTİR'

Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerinin teyakkuza geçirildiği belirtilen açıklamada, "Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri taranmış olup herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 550 adet çadır sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

AFAD: 'YARALANAN 1 ÇOCUK, AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ'

​Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde 14.06.2020 tarihi saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 22 artçı deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir. Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmış olup 1'i enkaz altındadır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir. Yedisu ilçesinde Elmalı köyünde 5 vatandaşımız, Dinarbey köyünde 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Yeşilgöl köyünde 2 ev hasar görmüştür. AFAD Bingöl İl Müdürlüğü'nden 4 personel, UMKE'den 5 personel ve Karlıvoa İtfaiye, İlçe Jandarma bölgeye gönderilmiştir. Bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel sevk edilmiştir." denildi.

Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerinin teyakkuza geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirilmiştir. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır."

AFAD: '1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT, 18 YARALI'



​Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucumuz şehit olurken 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, 20 ambulans, 12 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 acil müdahale ünitesi ve 1 lojistik araç sevk edilmiştir. Müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürülmektedir. İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte bölgeye gitmektedir. İçişleri Bakan Sayın İsmail Çataklı, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine etmektedir. Bingöl'de 14, Erzurum'da 4 vatandaşımız yaralanmış ve 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev olmak üzere toplam 14 ev ve 9 ahır hasar görmüştür. Bingöl kent merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmeyen deprem sonrası ikisi 4,00 (Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 45 artçı yaşanmıştır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir."



Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerindeki AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu belirtilen açıklamada, "Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 Mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla AFAD bölgesel lojistik depolarından, Bingöl'e 1100 adet 16,5 metrekare, 122 adet 28,5 metrekare ve 20 adet 112 metrekare çadır olmak üzere toplam 1242 adet çadır sevk edilmiştir. Erzurum Çat'a ise 120 adet 16,5 metrekare çadır ve 105 adet battaniye sevk edilmiştir. Türk Kızılay tarafından 1000 kişilik sıcak yemek, 153 çadır, 1500 battaniye, 100 yatak, 4 genel maksat çadırı, 19 personel ve 14 araç ile birlikte olay bölgesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ekip talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 16 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. Gelişmeler, AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." denildi.

'ENERJİ KESİNTİSİ OLMAMIŞTIR'

Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 evin hasar gördüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 Mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Bingöl'e 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 adet çadır sevk edilmiştir. Ayrıca 20 adet 112 metrekare çadır Bingöl'e sevk edilmiştir. Erzurum Çat'a ise 120 adet 16,5 metrekare çadır ve 100 adet battaniye sevk edilmiştir. Türk Kızılay tarafından 1000 kişilik sıcak yemek, 153 çadır, 1500 battaniye, 100 yatak, 4 genel maksat çadırı ile 19 personel ve 14 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ekip talebinde bulunulmuştur. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 16 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. Türk Kızılay'ı Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler olay bölgesine sevk edilmiştir."

DİYARBAKIRLILAR SOKAKTA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar panik halde dışarı çıktı. Kentte halkın olası artçı depremlere karşı sokak ve caddelerdeki bekleyişi sürüyor. Depreme evinde yakalanan vatandaşlardan Serhat Özdemir, "6'ıncı kattaydım. Paniklediğimden dolayı maskemi bile almadan kendimi dışarıya attım" dedi.

DEPREMİN ARDINDAN ELAZIĞLILAR SOKAĞA ÇIKTI

Bingöl´ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Deprem anında evlerinde ve iş yerlerinde bulananlar sokağa çıktı. Deprem sırasında evlerdeki avizelerin sallandığı görüntülere yansırken, kent sakinlerinin dışarıda bekleyişi sürüyor.

KARLIOVA'DAKİ DEPREM ERZURUM, ERZİNCAN VE MUŞ'TA DA HİSSEDİLDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ve ev iş yerlerinde yakalananlar panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Karlıova’ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

4 KÖYDE EVLERDE HASAR OLUŞTU, CAN KAYBI YOK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Karlıova’ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin Köseler, Kaynarca, Karabey ve Soğukpınar köylerinde bazı evler hasar gördü. İlk belirlemelere göre köylerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

‘KÖPEKLER HİSSETTİ’

Erzurum'da deprem anında sahibi olduğu iki kurt köpeği ile sokakta gezen Erdal Tatar, kendisinin hissetmediği deprem anında köpeklerin huzursuz olduğunu belirterek, "Köpeklere ne olduğunu anlama çalışırken ev ve iş yerinden çıkanlar deprem olduğunu söyleyince anladım" dedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.8, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti.

BAKAN SELÇUK: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili, "Eğitim yöneticilerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üzücü bir haber almamak duasıyla." dedi.

Bakan Selçuk, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğüdeki depremle iligli Twitter hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, "Bingöl Karlıova merkezli depremde can kaybı olmaması temennisiyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğitim yöneticilerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üzücü bir haber almamak duasıyla, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VALİLİK: GÖÇÜK ALTINDA KALAN 3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR



Karlıova ilçesindeki 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılması için çalışmasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 7 kişini göçük altında kurtarılıp, hastanede tedaviye alındığı belirtilerek, hasarın tespit edildiği köylere ekiplerin sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:



"14 Haziran 2020 tarihinde saat 17:24’te merkez üssü Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Saat 18:50 itibarı ile; Bingöl il merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova İlçesine bağlı Kaynarpınar köyü jandarma karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde birer güvenlik korucusu olmak üzere 2 güvenlik korumuz göçük altında kalmış, bunlardan bir güvenlik korucumuz arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Dinarbey- Malkoç yaylasında da 2 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Yedisu/Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD’dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca, Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır."

BİNGÖL VALİLİĞİ: GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR KORUCU ŞEHİT OLDU

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altına kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Karlıova Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Valilikten alınan bilgiler doğrultusunda depremde saat 21.00 itibariyle 1 güvenlik korucunun şehit olduğu, 2'si güvenlik korucusu 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: 18 YARALIMIZ VAR

Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Karlıova'da ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 kişinin yaralandığını kaydetti. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirten Oktay, şunları söyledi:

"Şu an bize gelen bilgilere göre hamdolsun büyük bir hasar gözükmüyor. Ama hasar tespit çalışması da devam ettiği için şu an verdiğimiz bilgiler an itibariyledir. Yerinde birlikte değerlendirdikten sonra detayları sizlerle paylaşacağız. 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra 46 artçı deprem oldu. Bunlardan 2'si 4 büyüklüğü üzerindeki depremler. Bunlar normaldir. Azalarak devam edecektir. Yaralı olan 18 vatandaşımız var. Birisi, merkezdeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. Şu an kritik durumda olan vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz. Köylerimiz ve mezralarımız tek tek çek ediliyor. Her birini yerinde kontrol ediyoruz. Yerinde ihtiyacı olanlarına çadır dağıtımı başlanmıştır. Karlıova ve köylerine 1300 çadır ulaştırıldı. Yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 180 kişilik bir ekiple sahada çalışıyor. Hasar tespit çalışmamız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar da devam edecektir. Elazığ'da ve Malatya'da tüm vatandaşlarımız şahit olmuşlar ki, en ufak bir sıkıntıda devlet olarak milletimizin yanında olduk. Bugün de ekip olarak buradayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Biz de gidip yapılanları bizzat yerinde göreceğiz. Yaralıları bir an önce saracağız inşallah."

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Bakan Kurum ile birlikte Karlıova ilçesine hareket etti.