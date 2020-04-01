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Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs hastalığından ölenlerin defnine ilişkin, "Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur. Ama mutlaka yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin koruyucu ekipmanlarını giymesi lazım" dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 10:05
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Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Yamanel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ayrı bir yere defnedilmesine gerek olmadığını bildirerek, "Bu Dünya Sağlık Örgütü’nün de aldığı kararlara paralel bir şekilde Bilim Kurulu’nun aldığı bir karar. Defin işlemlerinde de özellikle bir sıkıntının olmadığı görülüyor. Ama gasilhanede çalışanların mutlaka koruyucu ekipmanları giyip, işini yapması gerekiyor. Yine defin işlemleri sırasında da mutlaka eldiven ve koruyucu maske takılması uygun olacaktır. Bunlar dışında herhangi bir önerimiz yok. Virüsün de topraktan çıkma ihtimali yok. Vatandaşlarımız bu konuda emin olabilirler. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur. Ama mutlaka yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin koruyucu ekipmanlarını giymesi lazım. Cemaatin de çok kalabalık olmaması ve kişilerin o esnada birbirine mesafeli durması gerekiyor. Ayrıca kararlar doğrultusunda bazı özel durumlarda da tabutla da gömülme olabilir" dedi.

'VİRÜS İNSANDAN İNSANA GEÇMEDİĞİ ZAMAN BİTER'

Virüslerin mutasyona uğrama ihtimalinin olduğu mikroorganizmalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yamanel, "Koronavirüs mutasyona uğrayabilir. Ama ne zaman ya da nasıl davranır bunu şu an tam kestiremiyoruz. İzolasyon burada çok önemli. Virüs insandan insana geçmediği zaman bir süre sonra biter. Özellikle şu an Çin'de gördüğümüz durum böyle. Çin izolasyonu çok iyi uyguladı ve Vuhan kenti karantina altına alındı. Ve bu nedenle de hastalık orada hemen kısıtlandı. Bizim yapmamız gereken mutlaka izolasyonu çok iyi uygulamak. Onun için evde kalalım. Temas izolasyonuna çok dikkat edelim. Sosyal mesafeyi iyi koruyalım. Tokalaşma ve sarılmadan uzak duralım. Mutlaka ellerimizi de bol bol yıkayalım" diye konuştu.

'BAŞKA ÖNLEMLER ALINABİLİR'

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye’nin vaka artış hızının şuan devam ettiğini ifade ederek, "Bu bizim ön gördüğümüz bir şeydi. Çünkü hem İtalya’da hem de Almanya’da vakalar sürekli artıyor. Ama bizim de Çin’in yaptığı gibi yapmamız lazım. Evde kalarak izolasyonu çok iyi yapmamız lazım. Eğer temas izolasyon konusunda bilinçli olup, kişisel hijyeni de çok iyi uygularsak birkaç hafta içerisinde bu pikin kırıldığını görürüz. Türkiye'de şu an 41 yerleşim yerinde karantina uygulamasına başlandı. 65 yaş ve üzeri ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmaması söylendi. Aslında bunlar da çok ciddi önlemler. Bunları eğer uygulayabilirsek diğer önlemlere gerek kalmayacaktır. Ama bu çok dinamik bir süreç. Fakat gidişata bakılarak başka önlemler de alınabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İtalya’dan daha iyi bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yamanel, "İtalya’da sağlık sisteminde bir kilitlenme söz konusu oldu. Ama bizim sağlık sistemimiz Avrupa’nın en iyi sağlık sistemlerinden birisi. O nedenle bizim bu salgını bir şekilde göğüsleyeceğimize inanıyorum. Ölü sayımızın İtalya'ya göre daha iyi olacağını ümit ediyorum" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUÇLAR BELLİ OLACAKTIR'

Prof. Dr. Yamanel, vatandaşların ne kadar dikkatli ve bilinçli olursa hastalığın da o denli kısıtlanacağını bildirerek, "Bu pik seviyesini de çok dikkat edersek birkaç hafta içerisinde yavaş yavaş azaltabiliriz. Ama her şey tabii bu izolasyondan geçiyor. Onun için teması en aza indirmemiz gerekiyor. Şu an Çin'den getirilen ilaçlar da Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Yaklaşık 2 bin 500 kutu civarında Çin’den gelen ilaçlar uygulandı. Özellikle durumu kritik, ağır hastalıklarda Çin’den gelen 'Favipiravir' isimli ilaç kullanılıyor. Ancak sonuçlar hakkında bir şey söylemek için şu an erken. Ama önümüzdeki hafta sonuçlar belli olacaktır" dedi.

'FATİH TERİM'İN KLİNİK DURUM İYİ'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından doktoru Prof. Dr. Ferah Ece’nin hastaneden sonra evde karantinaya alınacağını açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Yamanel, "Pozitif çıkan vakanın eğer çok ciddi bir hastalığı yoksa evinde takip edilebilir. Biz bu hastaları evinde izole olması şartıyla gönderiyoruz. Diğer aile üyeleriyle de temasını tamamen kesmesini söylüyoruz. Eğer ortak alan kullanılacaksa da mutlaka maske takılacak ve sosyal izolasyon mesafesinin mutlaka korunması gerekiyor. Yine mümkünse tuvalet ve banyonun da diğer aile üyelerinden ayrılması gerekiyor. Eğer bu mümkün değilse de mutlaka her çıkışta tuvalet ve banyonun deterjan, su ve çamaşır suyuyla yıkanması gerekiyor. Fatih Terim’in de şu anki klinik durumu iyi. Ama COVID-19 testi pozitif. Şu an eve gönderildi ve burada takipleri devam edecek. Ama ailesiyle de temasının olmaması lazım. Ama genel durumunda da herhangi bir bozulma olduğunda da mutlaka tekrar müracaat etmesi lazım" diye konuştu.

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Bilim KuruluProf.Dr. Levent YamanelVirüsKoronavirüsSalgınHastalıkCovid19
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