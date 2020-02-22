Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Koronavirüs' altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor
'Koronavirüs' altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor
Palandökene büyük ilgi
Palandökene büyük ilgi
Ziyaretçilerine yaban hayatı şöleni sunuyor
Ziyaretçilerine yaban hayatı şöleni sunuyor
Çorum Kalesi'ndeki, 'kale kondu'lar yıkılıyor
Çorum Kalesi'ndeki, 'kale kondu'lar yıkılıyor
Otomobil fiyatlarıyla yarışıyor
Otomobil fiyatlarıyla yarışıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beril Gebeş’in cenazesi hala bulunamadı

İran'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının üzerinden 19 gün sonra 2 yıl geçecek.Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 11:29
0 Okunma
Beril Gebeş’in cenazesi hala bulunamadı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul  gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.Kazanın üzerinden 19 gün sonra 2 yıl geçecek.Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

HAVADA TUTUNAMAYAN UÇAK BÜYÜK İRTİFA KAYBI YAŞAMIŞTI

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili eldeki verilere göre hazırladığı ön raporu daha önce kamuoyu ile paylaşırken, nihai raporda hala açıklanmadı. Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti. Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar ayrıntılar yer almıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranUçakKazaBeril GebeşPilot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Koronavirüs' altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor
'Koronavirüs' altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor
Bu yaz plajlar renklenecek
Bu yaz plajlar renklenecek
Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7 milyonu aştı
Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7 milyonu aştı
ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA HURDA BANK!
ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA HURDA BANK!
Bahadır Barajı'nda çatlama: 4 köyde okullar tatil
Bahadır Barajı'nda çatlama: 4 köyde okullar tatil
Erciş'ten İdlib'e yardım TIR'ı
Erciş'ten İdlib'e yardım TIR'ı
İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi
İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi
'Kapan-1' operasyonunda 2 EYP ele geçirildi
'Kapan-1' operasyonunda 2 EYP ele geçirildi
BAKANLIKTAN PASAPORT KARARI
BAKANLIKTAN PASAPORT KARARI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı