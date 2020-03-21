Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Pos makinesi çetesine operasyon
Pos makinesi çetesine operasyon
Polis vatandaşı uyardı
Polis vatandaşı uyardı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale...
Evlerinden çıktılar, sahilde spor yaptılar
Evlerinden çıktılar, sahilde spor yaptılar
Uzaktan ekip yönetmenin 7 altın kuralı
Uzaktan ekip yönetmenin 7 altın...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmasına karar verdi.

21 Mart 2020 Cumartesi 18:25
0 Okunma
Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu

İçişleri Bakanlığı, koronanirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir almaya devam ediyor. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonunda 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi.
Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu-merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak. Söz konusu iş yerlerinin, koronavirüs salgınının yayılımını artırmada risk teşkil ettiğine işaret edildi.
Bakanlık, tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması-uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
İçişleri Bakanlığı, daha önce de vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler göndermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BerberKuaförIçişleri BakanlığıKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis vatandaşı uyardı
Polis vatandaşı uyardı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 haftada 150 ton dezenfektan ürettiler
1 haftada 150 ton dezenfektan ürettiler
Konuk: Etanol sıkıntımız yok
Konuk: Etanol sıkıntımız yok
'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor'
'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor'
İlaçlama hizmetinde talep patlaması
İlaçlama hizmetinde talep patlaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal mesafe' uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal mesafe' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı
Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi
Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı