Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1420.76
ALTIN
510.02
DOLAR
9.0039
STERLİN
12.2636
EURO
10.4115
58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı
58 adet kamu konutu...
Pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek
Pazar alanındaki 69 dükkan...
İTKİB personel alımı yapıyor
İTKİB personel alımı yapıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Usta Gemici Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Üyesi ve Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Belediye adına iş ilanı açıp 65 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı

12 Ekim 2021 Salı 10:22
12 Okunma
Belediye adına iş ilanı açıp 65 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı

ADANA - ADANA'da, sosyal medyada farklı belediyeler adına açtığı iş ilanlarıyla 65 kişiyi 58 bin 500 TL dolandıran Murat T. (28), polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 28 ilde 65 kişiyi, sosyal medyada farklı belediyeler adına açtığı iş ilanlarıyla 58 bin 500 TL dolandırdığı belirlenen Murat T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, polisin takibine yakalanmamak için Whatsapp üzerinden görüşme sağladığı, ağına düşürdüğü kişilerden işe alım vaadiyle para toplayıp daha sonra da numaraları engellediği saptandı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibin ardından Murat T., Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki saklandığı evde yakalandı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Murat T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Son Güncelleme: 12.10.2021 10:32
Anahtar Kelimeler:
Belediye AdınaIş Ilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nesli tehlikedeki yılanların derilerinden ayakkabı ve çanta yapacaklardı
Nesli tehlikedeki yılanların derilerinden ayakkabı ve çanta yapacaklardı
Uzmanlardan iklim senaryolarına uygun 'yangın eylem planı' önerisi
Uzmanlardan iklim senaryolarına uygun 'yangın eylem planı' önerisi
Çay göçü tersine döndü, vakalar azaldı
Çay göçü tersine döndü, vakalar azaldı
MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAY'A ŞEREF ÖDÜLÜ
MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAY'A ŞEREF ÖDÜLÜ
Çerme Deresi kurudu, balıklar yaşam mücadelesi veriyor
Çerme Deresi kurudu, balıklar yaşam mücadelesi veriyor
"Milyonlarca canlıyı bir anda yok ediyoruz’
"Milyonlarca canlıyı bir anda yok ediyoruz’
'Beyaz cennet'i 9 ayda 1 milyon 50 bin turist ziyaret etti
'Beyaz cennet'i 9 ayda 1 milyon 50 bin turist ziyaret etti
Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi
Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi
Bakanı Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz
Bakanı Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma