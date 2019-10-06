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Bekçilere PKK saldırısı

Hastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı

Bekçilere PKK saldırısı

Hastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı

06 Ekim 2019 Pazar 10:23
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Bekçilere PKK saldırısı

Mardin, (DHA) 

Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi çevresinde görevli olan bekçilere, PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Devlet hastanesinde nöbet tutan çarşı bekçilerine PKK'lı teröristler silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırının ardından teröristlerin yakalanması için operasyon başlatan güvenlik güçleri, teröristlere ait bir tabanca ele geçirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKTeröristBekçiHastaneNusaybin
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