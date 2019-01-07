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Bazı THY seferleri iptal...

THY bazı seferlerini iptal etti

Bazı THY seferleri iptal...

THY bazı seferlerini iptal etti

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:56
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Bazı THY seferleri iptal...

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“İstanbul'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir."

DHA

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Thy SeferleriUçak SeferleriKar Sefer Iptali
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