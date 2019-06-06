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Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zümrüt yeşili güzelliği ile dikkati çeken Arapapıştı Kanyonu, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zümrüt yeşili güzelliği ile dikkati çeken Arapapıştı Kanyonu, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:20
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Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını

AYDIN - Kemer Barajı'ndaki Arapapıştı Kanyonu, 6 kilometre uzunluğu, yer yer 8-12 metreye kadar düşen genişliği ve 400 metre yüksekliğe kadar dik yamaçlarıyla dikkat çekiyor. Binlerce yıllık mağara ve kaya mezarları, tarihi kalesi ve doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakan kanyon, Ramazan Bayramında da büyük ilgi gördü. Aydın'ın en güzel ekoturizm alanlarından olan bölgeyi bayram tatilini fırsat bilen binlerce kişi ziyaret etti. Tatilciler, kanyondaki 2 saat süren, onlarca kuş ve balık türünü görme imkanı sağlayan tekne turlarına büyük ilgi gösterdi. Bazı tatilciler ise kanyonda gün boyu yürüyüş yaptı. İçerisinde, dönemin kralı ve ünlü savaşçıları için yapılmış 5 bin yıllık antik kaya mezarları ile Roma ve Bizans dönemine ait Xyatis Antik Kenti kalıntıları ve M.S. 1200 yılına ait yaklaşık 300 kişinin barınabileceği ve kayaların içine gizlenmiş tapınak bulunan kanyonu bayramın ilk 2 gününde yaklaşık 10 bin kişi gezdi.



Aydın'daki alternatif turizm rotaları arasında bulunan ve ilk tercihlerden olan Arapapıştı Kanyonu'na ilginin bayram tatilinin sonuna kadar yoğun şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Aydın'ın doğal güzelliklerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Deniz-kum-güneş tatilinin dışına çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Arapapıştı Kanyonu'na bekliyoruz. Vatandaşlarımızı kanyonun kendine has sessizliğini ve güzelliğini yaşamaya çağırıyoruz" dedi.

Kanyondaki tekne turlarına katılmak isteyenlerin, 40 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Öğrenciler ise 30 TL'ye kanyon turu yapabiliyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arapapıştı KanyonuBayramZiyaretçi Akını
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