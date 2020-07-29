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Bayramda 162 bin personel görev alacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bayram tatili nedeniyle yoğunluk trafik yoğunluğunun yaşanacağı ülke genelindeki bölgelerde 77 bin ekip, 162 bin personelin görev yapacağını söyledi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:37
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Bayramda 162 bin personel görev alacak

KIRIKKALE - Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğunu yaşandığı kavşak noktasında inceleme yaptı. Çataklı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen'den bilgiler aldı, sürücüler ile sohbet ederek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Çataklı, 2019 yılından itibaren trafikte farkındalıklı projelere imza attıklarını, hatalı sürücüler için 'kırmızı düdük' gibi projeler geliştirdiklerini söyledi. Çataklı, 2015 yılında trafik kazalarında 7 bin 530 kişi yaşamını yitirirken, alınan bu tedbirlerle 2019 yılında trafik kazalarında 5 bin 473 vatandaşın yaşamını yitirdiğini kaydetti. Çataklı, şöyle konuştu:

"Bu gösteriyor ki yüzde 27 gibi bir rakam ile kaybımız daha az. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, trafik kazalarının yüzde 90 oranında sebebi insan unsuru. Yani iş dolanıyor geliyor insanımıza, insanımızın dikkatine kalıyor. Özellikle belli dönemlerde trafiğin yoğunlaştığı bayramlarda, ilave tedbirler almak zorunda kalıyoruz. Bu bayram da 29 temmuz ile 4 ağustos arasında 7 günlük süreçte yoğun güvenlik önlemleri alacağız. Bu çerçevede 77 bin ekip, 162 bin personelimiz bu bayramda görev yapacak."

DHA

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