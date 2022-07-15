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Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde ulaşım rahat

15 Temmuz 2022 Cuma 14:53
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde ulaşım rahat

BOLU - Kurban Bayramı tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, sürücüler araçlarıyla rahatça ilerleyebildi.

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 2 gün kala TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Güzergahta ulaşım rahat bir şekilde sağlanıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç tatil dönüşünün günlere yayıldığını belirterek, "Bayram dönüşleri başladı. Aslında birkaç gün öncesinden başladı. Bayram tatili uzun olunca vatandaşlarımız da kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul’a, Ankara’ya, büyük şehirlere dönmeye başladılar. Biz de trafiği takip ediyoruz. Yine bayramın başlangıcında olduğu gibi tedbirler aynı şekilde devam ediyor. Önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz yine tedbirleri almış vatandaşlarımızı hız, kemer takma konusunda uyarıyorlar." dedi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Kılıç, "Tüm sürücüleri tekrar uyarıyoruz. Trafik kurallarına mutlaka uyalım. Kemerimizi takalım. Hız limitlerine mutlaka uyalım. Sevdiklerimize daha mutlu bir şekilde huzurlu bir şekilde ulaşma anlamında bunlar son derece önemli. Tüm tedbirlerimiz alınmış trafiğin yoğunluğunu da saat saat takip ediyoruz. Şu anda da trafikte dönüşlerde sayısal anlamda biraz artış var. Ama bu artış bizi sıkıntıya sokacak noktada değil. Trafik yoğunluğu çok fazla değil. Trafik akıcı şu anda. Yollarımız açık. Polis ve jandarma personeli arkadaşlarımız görevinin başında." diye konuştu.
 

DHA

Son Güncelleme: 15.07.2022 15:04
Anahtar Kelimeler:
Bayram Tatili DönüşüBolu Geçişi
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