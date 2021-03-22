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BATMAN VALİSİ’NE PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ

22 Mart 2021 Pazartesi 11:25
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BATMAN VALİSİ’NE PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ

Covid-19 döneminde Dünyayı saran virüs, Türkiye’de de görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yaptığı ilk açıklama ile başta il Valileri olmak üzere tüm kurumlara büyük görevler düşmüştü. Bu süreçte Batman ilinde yaşanan öz verili çalışmalar dikkat çekerken, Batman Valisi Hulusi Şahin’in koordineli çalışmaları ile vaka sayının önüne geçilerek çok az sayıda virüs salgını ile Batman’da rahat bir nefes almasını sağlamıştı.

A Haber Ajansı genel yayın yönetmeni, aynı zamanda dünya basın federasyonu üyesi olan Gazeteci Ferhat Aydoğan ise Batman Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret ederek Vali Şahin’e Covid döneminde titizlikle göstermiş olduğu üstün gayret ve çabasından dolayı Teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Hulusi Şahin ile bir araya gelen Gazeteci Ferhat Aydoğan yaptığı söyleşide; Vali Şahin, “Bizim için her şeyden önce insan ve sağlığı geliyor. Bu bilinçle İlimiz ‘de virüsün yayılmaması vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güveni için tüm mesai arkadaşlarımla azami gayreti gösteriyoruz. Mücadelemiz henüz bitmedi. Çalışmalarımız sürerken halkımızın başarımızı takdir etmesi onur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 22.03.2021 11:31
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