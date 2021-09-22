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Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği, ilk kongresini yaptı

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22 Eylül 2021 Çarşamba 17:03
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Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği, ilk kongresini yaptı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği kongresi Sultangazi’deki dernek merkezinde gerçekleştirildi. Kurucu üyelerden oluşan listeyle gidilen kongre ile gelecek dönem kadrosu oluşturuldu.

Kongre Şehitlere saygı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Türkiye Tüm Dernekler Federasyon Başkanı Mevlüt Kandemir’in yaptığı konre oylama ve dilek temennilerle sona erdi. Batı Karadeniz İş İnsanları Dernek Başkanı Alahattin Adak, Batı Karadeniz Bölgesi’nin İstanbul’daki yüzü olacaklarını kaydederek başta yatırım, iş dünyası olmak üzere bölgedeki turizm, tarih ve kültürel değerleri İstanbul’dan dünyaya tanıtmaya çalışarak doğdukları topraklara katkı yapacaklarını söyledi. İstanbul’da yaşayan Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldaklı esnaf ve iş insanlarını kurdukları dernek çatısı altında toplayarak güçbirliği oluşturmayı hedeflediklerini, alışverişleri de derneğe üye olan iş insanlarıyla yaparak dayanışmayı artırmayı planladıklarını kaydetti. Bölgedeki Üniversite, yerel yönetimler ile Ticaret ve Sanayi Odalarıyla da işbirliği yaparak yatırım başta olmak üzere üretime dayalı istihdam alanları oluşturmapı planladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Tüm Dernekler Federasyon Başkanı Mevlüt Kandemir, Karaelmas Kalkınma Dernek Başkanı Metin Kara, KASDER Genel Merkez Delegesi işadamı Hasan Değirmenci başta olmak üzere programa katılım sağlayan birçok davetli bölge için birlik ve beraberliğin daha da önem kazandığına dikkat çekti. İşte Batı Karadeniz İş İnsanları Derneğin yeni kadrosu: Yönetim Kurulu Asil; Alahattin Adak, Şenol Birol Kabarık, Mustafa Aydemir, Veysal Demirtaş, Erol Kocabaş, Ahmet Çarşambalı, İbrahim Çelebican, Hasan Değirmenci. Yönetim Kurulu Yedek: Kenan Doğru, Siyami Yılmaz, Erol Karanlık, Ahmet Tepe, Yüksel Ergin, Muhsin Saka, Yunus Akdoğan, Turan Özdemir. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Batı Karadeniz İş İnsanları DerneğiAlahattin Adak
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