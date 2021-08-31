Basri Tokgöz, Yeni Yaşına Görkemli Bir Doğum Günü Partisiyle Girdi

HABER: MURAT UYGUR



İş adamı Basri Tokgöz yeni yaşını dostlarıyla kutladı.

İş insanı Basri Tokgöz , yeni yaşında kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde renkli bir parti veren Basri Tokgöz , kendine doğum günü hediyesi olarak Porsche Marka Jeep ve yakin arkadaşı Ertuğrul ise 250 bin TL’lik Rolex marka kol saati aldı. Menajerlik ajansı ve Basriko Markasının sahibi Basri Tokgöz ’ün doğum günü için arkadaşı Ertuğrul ile Sevgilisi Pamela Palvin ile birlikte Basri Tokgöz’ün Sevgilisi Barbara Anderson, sürpriz bir parti organize etti. Bebek’de Özel bir Mülkte yapılan sürpriz doğum günü partisine, Basri Tokgöz’ün yakın arkadaşları ve birçok ünlü isimler katıldı.

Gecede Burak Boz , Ben Kut , Fero Sonses, Bilal Taner, Yılmaz Petekkaya, Erdoğan Erkan, katılan ünlü simalar arasındaydı.