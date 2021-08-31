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Basri Tokgöz, Yeni Yaşına Görkemli Bir Doğum Günü Partisiyle Girdi

31 Ağustos 2021 Salı 11:39
17 Okunma
Basri Tokgöz, Yeni Yaşına Görkemli Bir Doğum Günü Partisiyle Girdi

HABER: MURAT UYGUR
 

İş adamı  Basri Tokgöz  yeni yaşını dostlarıyla kutladı.

İş insanı Basri Tokgöz , yeni yaşında kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde renkli bir parti veren Basri Tokgöz , kendine  doğum günü hediyesi olarak Porsche Marka Jeep  ve  yakin arkadaşı Ertuğrul ise  250 bin TL’lik Rolex marka kol saati aldı. Menajerlik ajansı ve Basriko Markasının  sahibi Basri Tokgöz ’ün doğum günü için arkadaşı Ertuğrul ile Sevgilisi Pamela Palvin ile birlikte Basri Tokgöz’ün Sevgilisi Barbara Anderson, sürpriz bir parti organize etti. Bebek’de Özel bir Mülkte  yapılan sürpriz doğum günü partisine, Basri Tokgöz’ün yakın arkadaşları ve birçok ünlü isimler katıldı.

Gecede Burak Boz , Ben Kut , Fero Sonses, Bilal Taner, Yılmaz Petekkaya,  Erdoğan  Erkan, katılan ünlü simalar arasındaydı. 

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