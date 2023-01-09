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Başkentte toplu taşıma ücretine zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:50
Başkentte toplu taşıma ücretine zam

ANKARA - ABB'den yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatının 2019'un Nisan ayında 1,67 lira iken 20,77 liraya yükseldiği, maliyetin yüzde binden fazla arttığı belirtildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022'nin Kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, aylık zararın 262 milyon lira olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu zararın aylarca vatandaşlar için ABB bütçesinden sübvanse edildiği, ancak maliyet yükünün ve vergilerin günden güne arttığı belirtildi.

Yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG'li otobüs filosu kurulduğu, bu konunun, yüzde 84 ile en büyük CNG'li otobüs filosuna sahip belediye olması nedeniyle en fazla ABB'yi etkilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda tam bilet 6,5 lira, öğrenci bileti 3,5 lira, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradır. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, üzülerek belirtiyoruz ki tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti 4,75 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlenmiştir. Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ'a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO'nun, faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Toplu Taşıma ücretine ZamAnkara
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