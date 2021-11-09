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BAŞKAN KOCAİSPİR’İN 10 KASIM MESAJI

09 Kasım 2021 Salı 12:13
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BAŞKAN KOCAİSPİR’İN 10 KASIM MESAJI

DİNÇER KARACALAR

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhuriyetimizin kurusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kocaispir mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla çıktığı zorlu yolda, aziz milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır.

O’nun mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.

Atatürk, sadece Türk Milletinin değil, dünyanın bütün mazlum milletlerinin sevgi ve takdirine mazhar olmuş, geleceği aydınlatan fikirleri ve dünya görüşü ile yüzyılın yetiştirdiği bir lider olarak tarihe geçmiştir.

Bugün hepimize düşen ortak görev yine yıllar önce Atatürk’ün de ifade ettiği gibi “Ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak” olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında rahmet ve saygıyla anıyorum.”

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BAŞKAN KOCAİSPİRİN 10 KASIM MESAJI
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