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Başkale'de PKK'nın suikast silahları bulundu

Van'ın Başkale ilçesine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlilerine ve 'sözde ajan' olarak suçladıkları kişilere yönelik suikastlerde kullanmak için hazır tutulan keskin nişancı tüfekleri ile mühimmat ele geçirildi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:45
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Başkale'de PKK'nın suikast silahları bulundu

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar ile bölücü terör örgütü mensuplarının, üst düzey mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlileri ve 'sözde ajan' ilan ettikleri kişilere suikast planladığını, bu amaçla araziye kullanıma hazır silah gizlediklerini tespit etti. Dün de Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına 'Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 PKM makinalı tüfek, 1 dürbün monteli dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.  Yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşkalePKKVanSuikast Silahları Bulundu
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