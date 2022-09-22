Bartın’da sağanak; dereler taştı

BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.



Kurucaşile ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Aydoğmuş köyündeki derenin taşması sonucu Çayaltı köyündeki Karadeniz sahil yolu inşaatındaki şantiyeye ait demir atölyesi ve kullanılmayan 1 evi su bastı. Aydoğmuş köyü Dere Mahallesi'nde geçici demir köprü yıkıldı. İl Özel idare ekipleri ise yıkılan köprüde çalışmalara başladı. Dereden akan çamurlu suyla Ovatekkeönü köyünde denizin rengini değişti. Dereden gelen ağaç parçaları kumsala vurdu. Vatandaşlar ise odunları topladı.