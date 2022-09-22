Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.303,43
ALTIN
993,20
DOLAR
18,36
STERLİN
20,87
EURO
18,19
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş...
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bartın’da sağanak; dereler taştı

22 Eylül 2022 Perşembe 15:08
Bartın’da sağanak; dereler taştı

BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Kurucaşile ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Aydoğmuş köyündeki derenin taşması sonucu Çayaltı köyündeki Karadeniz sahil yolu inşaatındaki şantiyeye ait demir atölyesi ve kullanılmayan 1 evi su bastı. Aydoğmuş köyü Dere Mahallesi'nde geçici demir köprü yıkıldı. İl Özel idare ekipleri ise yıkılan köprüde çalışmalara başladı. Dereden akan çamurlu suyla Ovatekkeönü köyünde denizin rengini değişti. Dereden gelen ağaç parçaları kumsala vurdu. Vatandaşlar ise odunları topladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınSağanakDereler Taştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı
8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı
Baraj suları çekildi; eski mahalle ortaya çıktı
Baraj suları çekildi; eski mahalle ortaya çıktı
Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
Prof. Dr. Yüksek: Doğa uzun zamandır kuraklık sinyalleri veriyor
Prof. Dr. Yüksek: Doğa uzun zamandır kuraklık sinyalleri veriyor
Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı
Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı
Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz
Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: 1 aylık suyumuz var
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: 1 aylık suyumuz var
Marmaris’te orman yangını
Marmaris’te orman yangını

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول