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Bartın'da 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:31
Bartın'da 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı

BARTIN’da 40 kişinin yaralandığı, devrilen yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Ekşioğlu (31), tutuklandı.

Rize- Zonguldak seferini yapan Mustafa Ekşioğlu yönetimindeki 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Bartın girişi Kurtköy Akça Mescit mevkisinde şarampole devrildi. Kazada şoför Ekşioğlu ile birlikte 40 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan şoför Mustafa Ekşioğlu, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde, ‘Ben uyumuyordum, dalgınlığıma geldi’ diyen Ekşioğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ekşioğlu, ‘Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

Bu arada, yolculardan 35’i dün, 4’ü ise bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınOtobüs Kazası
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