Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.303,43
ALTIN
993,20
DOLAR
18,36
STERLİN
20,87
EURO
18,19
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş...
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Baraj suları çekildi; eski mahalle ortaya çıktı

22 Eylül 2022 Perşembe 10:44
Baraj suları çekildi; eski mahalle ortaya çıktı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'nın su seviyesi düşünce eski Çevril Mahallesi ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) Prof. Dr. Erdal Yılmaz, "Yaz aylarında tarımsal sulama olduğu için su seviyesinde azalmalar görülüyor. Yine son zamanlarda küresel ısınma ve buharlaşmanın etkisiyle su kayıpları söz konusu" dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı nedeniyle 10 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye taşındı. Eski evler ise Yamula Barajı’nın suları altında kaldı. Son dönemde yağışların az olması nedeniyle Yamula Barajı’nın su seviyesi düşünce eski Çevril Mahallesi’nin evleri gün yüzüne çıktı.

Suların çekmesi nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı Yamula Barajı’nda araştırmalar yapan ERÜ Veterinerlik Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, "Baraj Kızılırmak üzerine kurulu ve yaklaşık 20 yıldır aktif. 1997- 1998 yılları arasında inşaatı başladı. Yamula Barajı dediğimiz alan 48- 50 kilometre uzunluğunda, 100- 150 metre derinliğindedir" diye konuştu.

'SU SEVİYESİ 25 METREYE KADAR DÜŞTÜ'

Yamula Barajı'nda son dönemde suların çekildiğini belirten Yılmaz, "Yaz aylarında tarımsal sulama olduğu için su seviyesinde azalmalar görülüyor. Yine son zamanlarda küresel ısınma ve buharlaşmanın etkisiyle su kayıpları söz konusu. Baraj kıyısında su seviyesi 25 metre kadar düştü. Bu şu anlama geliyor; barajın 150 metre derinliğinde olduğunu varsayarsak, bu derinliğin 125 metreye düşmesi anlamına geliyor. Yani yüzde 18 seviyesinde bir su azalışı oldu. Dolayısıyla bu azalışlar son yıllarda daha da arttı" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ YAPILARIN ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ'

Barajın su seviyesinde son 5 yıllık verilere göre büyük düşüş gözlendiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Geçtiğimiz kış aylarında baraj suyunda bir önceki yıla göre artış sağlandı ama son 5 yıl içindeki su seviyeleri gerçekten oldukça düştü. Yani son 10 yıllık verilere baktığımız zaman su parametrelerinin çok azaldığını görüyoruz. Yamula Barajı, su kirlenmeleri, tarımsal sulamalar ve balıkçılık faaliyetlerinin olduğu bir bölge. Dolayısıyla Yamula Barajı korunması gereken bir bölge. Biz zaman zaman buradaki tarihi yapılarında ortaya çıktığını görüyoruz" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 22.09.2022 11:01
Anahtar Kelimeler:
Baraj Suları çekildiKayseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın’da sağanak; dereler taştı
Bartın’da sağanak; dereler taştı
8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı
8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı
Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
Prof. Dr. Yüksek: Doğa uzun zamandır kuraklık sinyalleri veriyor
Prof. Dr. Yüksek: Doğa uzun zamandır kuraklık sinyalleri veriyor
Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı
Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı
Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz
Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: 1 aylık suyumuz var
Sivas Belediye Başkanı Bilgin: 1 aylık suyumuz var
Marmaris’te orman yangını
Marmaris’te orman yangını

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول