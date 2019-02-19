Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101156
ALTIN
227.280
DOLAR
5.3077
STERLİN
6.8737
EURO
5.9919
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Son Dakika
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Bahçelievler'de patlama
Son Dakika
Bahçelievler'de patlama
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi

Baraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldı

BALIKESİR’in Manyas ilçesind, baraj kapaklarının açılması nedeniyle Kocaçay taştı, üzerindeki köprü su altında kaldı. 6 kırsal mahallenin alternatif ulaşımını sağlayan yolun geçtiği köprünün su altında kalması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Baraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldı

BALIKESİR’in Manyas ilçesind, baraj kapaklarının açılması nedeniyle Kocaçay taştı, üzerindeki köprü su altında kaldı. 6 kırsal mahallenin alternatif ulaşımını sağlayan yolun geçtiği köprünün su altında kalması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

19 Şubat 2019 Salı 16:38
0 Okunma
Baraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldı

BALIKESİR - Manyas’ın kırsal Necip, Dura, Süleymanlı, Çakırca, Dere ve Çavuş mahallelerinin yollarını yaklaşık 10 kilometre kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan Kocaçay Köprüsü, Manyas Barajı kapaklarının açılmasıyla su altında kaldı. Köprüden geçerken zor anlar yaşayan sürücüler, yağışların yoğun olduğu her kış aynı çileyi çektiklerini, kalıcı çözümün köprünün yükseltilmesi olduğunu söylediler. Sürücü Ümit Dilerbay, "Köprü, yerel imkanlarla 1990’lı yılların ortalarında yapıldı ancak artık ihtiyaca cevap veremiyor. Köprünün yükseltilmesi lazım. Kışları burada zahmet çekiyoruz. Sel suları odun getiriyor, köprünün altındaki künkleri tıkıyor. Hizmet yapamıyoruz" dedi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Savaşı'nda öğretmen ve öğrencileri şehit olan okul 'şeref madalyası' istiyor
Çanakkale Savaşı'nda öğretmen ve öğrencileri şehit olan okul 'şeref madalyası' istiyor
En acı bekleyiş
En acı bekleyiş
Konut mağdurları maket evleri yaktı
Konut mağdurları maket evleri yaktı
Büyük FETÖ operasyonu
Büyük FETÖ operasyonu
Deniz ulaşımına sis engeli
Deniz ulaşımına sis engeli
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu
Adana merkezli birçok ilde bahis operasyonu
Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı
Altınözü'nde 82 kaçak göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 46 kaçak göçmen yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ