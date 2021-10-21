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Balıkesir’de 109 bin 481 kişi, sırası geldiği halde aşı olmadı

21 Ekim 2021 Perşembe 15:26
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Balıkesir’de 109 bin 481 kişi, sırası geldiği halde aşı olmadı

BALIKESİR - BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir’in aşılamada 8'inci sıraya yükseldiğini açıkladı. Balıkesir’de sırası geldiği halde hiç aşı yaptırmayan 109 bin 481 kişi bulunurken, 2 ve 3'üncü doz aşılarını eksik yaptıran kişi sayısı ise 99 bin 715 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 1 milyon 240 bin 285 kişinin yaşadığı Balıkesir ili, aşılamada 8'inci sıraya yükseldi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları, bir an önce eksik doz aşılarını tamamlayıp, salgına karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

Balıkesir’de 1'inci doz aşısını olan 932 bin 399, 2'nci doz aşısını olan 849 bin 488 ve 3'üncü doz aşısını olan 285 bin 734 kişi olduğu açıklandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, zamanı gelmesine karşın 1'inci dozda 109 bin 481, 2'nci dozda 59 bin 750, 3'üncü dozda ise 39 bin 965 kişinin eksik aşı olduğunu ifade etti. Vali Hasan Şıldak, salgına karşı verilen mücadeleye ortak olarak hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı için eksik aşıları olanları sağlık kuruluşlarına, aşıya davet ederek, “Vatandaşımız sayesinde aşılamada Türkiye genelinde 8'inci sıradayız. Aşılarını tam olarak yaptıran bütün vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Bir an önce eksik doz aşılarımızı tamamlayıp salgına karşı önlemimizi alalım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirAşıKoronavirüs
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