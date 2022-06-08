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Bala'da 2 köprü, sel sularıyla yıkıldı

ANKARA'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. 

08 Haziran 2022 Çarşamba 18:15
Bala'da 2 köprü, sel sularıyla yıkıldı

  (Ankara), (DHA)- Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, "Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü" dedi.

Bala'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Aydoğan Mahallesi'ndeki dere, sel suları ile taşınca, çok sayıda ekili alana zarar verdi.

Öte yandan, Ergin Mahallesi'ndeki iki köprü de sel sularıyla yıkıldı.



'SEL, MAHALLEDEKİ 2 KÖPRÜYÜ YERİNDEN SÖKEREK GÖTÜRDÜ'

Sağanak ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi veren Ergin Mahallesi Muhtarı Mehmet Menteşe, "Meteorolojiyi sürekli takip ediyorduk. Halk arasında bu mevsimlerde oluşan mevsimsel hareketlere 'hava oturmadı' denir. Hava mevsimine göre sakin değildi, mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü. Köprüler önceden 4.5 metre genişliğindeydi. Köy içi köprü ve menfez yenilenmesinde bu 4.5 metrelik köprüyü 2 metreye indirmişlerdi. Bu çaptaki bir köprü, gelen sel sularını havzasına alamadığından böyle bir zarara maruz kaldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beni görüntülü arayarak durum hakkında bilgi aldı. En önemli tesellimiz can kaybının olmaması. Hepimize geçmiş olsun" dedi. (DHA) 

DHA

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