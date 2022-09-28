Bakırçay'daki toplu balık ölümlerinde iki belediye hakkında suç duyurusu

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki toplu balık ölümleri ile ilgili Çandarlı Halk Meclisi üyeleri, Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına set kurduğu ileri sürülen Bergama Belediyesi ile balık ölümleri sonrası numune alınmadan bu seti yıktığı iddia edilen Dikili Belediyesi hakkında Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Çok sayıda kuş ve hayvan türünün barındığı Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da önceki gün kefal, sazan, levrek gibi farklı türlerdeki balık ölüsü kıyıya vurdu. Tarım alanlarını sulama işlevi de gören nehrin üzerini binlerce ölü balığın kaplaması, bölge halkı tarafından tepki topladı. Daha önce de çevre örgütleri tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür fabrikalarından gelen kömür suları, bölgedeki diğer fabrikaların kimyasal atıkları, evsel atıklar ve salça fabrikalarından akan asitli sular nedeniyle kirlendiği iddia edilen Bakırçay'daki balık ölümleri ve çürümüş balık ölülerin saran sinekler, çevre örgütlerini yeniden harekete geçirdi. Bakırçay'daki toplu balık ölümlerinin ardından, Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri balıkların ölüm nedeninin tespiti için sudan numune aldı ancak numunenin Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına yapılan set yıkıldıktan sonra alındığı öne sürüldü. Bergama Belediyesince kurulduğu ileri süren setin, yaşanan toplu balık ölümü sonrası Dikili Belediyesi tarafından yıkıldığı iddia edildi.



Setin yıkılmasıyla yetkililer tarafından ölü balıkların biriktiği sudan numune alınamadan binlerce çürümüş balık ölüsünün denize karıştığını ileri süren Çandarlı Halk Meclisi üyeleri, hem Bergama hem de Dikili belediyeleri hakkında Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.



'BERGAMA BELEDİYESİ MERMER OCAKLARINDAN ALINAN CÜRUFTAN SET ÇEKTİ'



Çandarlı Halk Meclisi üyeleri adına suç duyurusuyla ilgili açıklama yapan Çandarlı Halk Meclisi üyesi Eyyüp Sabri Gamsız, "Çandarlı sınırları içerisinde Bakırçay'ın denize ulaşmasına yaklaşık 3 kilometre kala, çim ekili alanların hizasına Bergama Belediyesi tarafından set yapılmış ve deniz tarafına, ovaya giden doğu koluna su geçişi bu set nedeniyle engellenmiştir. Su geçişi olan alanda doğal yaşamın olumsuz etkilendiği bir durum söz konusu değildir. Ancak setin önünde, suyun geliş yönünde toplu balık ölümü gerçekleşmiştir. Tarafımızca bilindiği üzere bahsedilen balık ölümlerine Bergama Belediyesi tarafından set çekilerek su geçişi engellenen alanı besleyen akarsu kollarına dökülen, mermer ocaklarına ait ve kimyasal içerikli cüruf neden olmaktadır" dedi.



'DİKİLİ BELEDİYESİ, SULARIN DENİZE KARIŞMASINA NEDEN OLDU'



Gamsız sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ölümlerin gerçekleştiği alanda bulunan suda ve ölü balıklar üzerinde herhangi bir inceleme veya araştırma yapılmadan, su geçişine engel olan set 25 Eylül 2022 tarihinde Dikili Belediyesi tarafından yıkılmış ve ölü balıklar, kimyasal içeriği bulunan sular temiz olan suya karışmıştır. Bu durum çevre sağlığını oldukça olumsuz etkileyecek sonuçlar oluşturabilecek bir eylemdir. Nitekim kimyasal içerikli olan ve bulunduğu alanda canlı ölümlerine neden olan su, artık bizlerin ve diğer deniz canlılarının besin ihtiyacını karşıladığı alana girmiştir. Şikayet olunan idareye bu konuyla ilgili bilgi verilmiş olmasına rağmen somut bir adım atılmamış aksine, 25 Eylül 2022 tarihinde çok daha olumsuz sonuçları ortaya çıkarabilecek bir eylemle kirli ve temiz suyun karışmasını engelleyen set Dikili Belediyesince yıkılmıştır"