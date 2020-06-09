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Bakımları yapılan lüks yatların yabancı uyruklu sahipleri bekleniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel marina ve koylarda demirli, fiyatları 2 ila 30 milyon dolar arasında değişen bakımları tamamlanmış lüks yatlar, yabancı uyruklu sahiplerini bekliyor.

09 Haziran 2020 Salı 11:40
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Bakımları yapılan lüks yatların yabancı uyruklu sahipleri bekleniyor

MUĞLA - Ege ve Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında kritik öneme sahip olan Marmaris'in dünyaca ünlü özel marina ile koylarında demirli, bakım ve tadilatları tamamlanmış lüks yatlar yabancı uyruklu sahiplerini beklemeye başladı. İlçe merkezi ile 13 kırsal mahallesinde 6 özel marina ile cennet koylarda demirli, bir bölümü ise karada bakımları yapıldıktan sonra bekleyen yaklaşık 3 bin özel lüks yat, büyük oranda İsrailli, ABD'li, Kanadalı, Rus, Alman ve İngiliz sahiplerini bekliyor.  Ülkelerinde koronavirüs tedbirleri devam ettiği için izole olan milyonerlerin temmuz ayı ortası ile ağustos ayında Marmaris'e gelmesi bekleniyor.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Fethiye, Göcek ve Datça'da demirli lüks yatlar da sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Bu bekleme sürecinde yatların bakım ve tadilatını yapan Türk kaptan ve personeli salgın sürecinin ardından girilen normalleşme süreciyle beklemeye geçti.

İsrailli bir iş insanını 30 metrelik yatının kaptanlığını yapan Ahmet Dilovalı (38), "Marmaris'te gördüğünüz lüks yatların çoğunluğu yabancı iş insanlarına aittir. Günlük bakımlarımızı yapıyoruz. Tadilat ve onarımlar yapıldı. Şu an yat sahiplerinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

ABD'li bir iş adamına ait 35 metrelik lüks yatın ikinci kaptanı Mehmet Duran (30), "Yaz-kış marinada demirliyiz. Yatların çoğunluğu yabancılara ait. Avrupa ülkelerinde normalleşme başladığında sahipleri gelecek ve mavi yolculuğa çıkacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lüks YatlarYabancı Uyruklu SahipleriMuğlaMarmaris
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