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Bakanlık ‘hileli kıyma’ iddialarıyla ilgili inceleme başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine haberlere konu edilen satış noktalarındaki ürünlerde inceleme başlattığını duyurdu.

Bakanlık ‘hileli kıyma’ iddialarıyla ilgili inceleme başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine haberlere konu edilen satış noktalarındaki ürünlerde inceleme başlattığını duyurdu.

08 Ocak 2019 Salı 09:43
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Bakanlık ‘hileli kıyma’ iddialarıyla ilgili inceleme başlattı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildiği belirtildi.

33 İLDEKİ SATIŞ NOKTASINDAN NUMUNE ALINDI

Haberlere konu edilen satış noktalarında bahsi geçen ürün grubu ile ilgili numune alma işleminin gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklama şöyle;

"Rutin olarak yapılmakta olan gıda kontrol ve denetim çalışmalarına ek olarak toplanan numuneler, Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz için işleme alınmıştır. İlk analiz sonucuna göre, 'kıymada boya kullanıldığı' bulgusuna rastlanılmamıştır. Ayrıca 9 ilde kıyma ve kuşbaşı üretimi yapan 10 et parçalama tesisinden ve Türkiye genelinde 33 ildeki satış noktalarından numune alınmış olup analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. Çıkacak olan detaylı laboratuvar analiz sonuçları da kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

Açıklamada, laboratuvar analizlerinde, kıymada yağ oranı, cinsiyet tayini, boya, protein oranı gibi detayların incelendiği aktarılarak, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü bilgi, belge ve iddianın Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hassasiyetle ve titizlikle dikkate alındığının altı çizildi.

Bakanlık tarafından yürütülen rutin gıda kontrol ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için vatandaşların da sürece dahil olmasının son derece önemli olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Tüketicilerimizin alışveriş yaparken, satın aldıkları ürünlerin ambalaj bütünlüğünün bozulmamış olmasına, etiket üzerindeki son tüketim tarihine, işletme onay numarasına, ürünün etikette belirtilen muhafaza şartlarını taşıyıp taşımadıkları gibi kriterlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER İÇİN İLETİŞİM HATTI

Şüpheli bir durumda Alo 174 gıda hattına veya en yakın il/ilçe müdürlüklerimize bildirmeleri, ihbarda bulunmaları hassasiyetle rica olunur." değerlendirmesinde bulunuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanlığıSağlıkKıymaHileliBoya
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