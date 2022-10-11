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Bakan Yanık: 'Türkiye'de Yaşlılık Profili' araştırması yapacağız

11 Ekim 2022 Salı 13:36
Bakan Yanık: 'Türkiye'de Yaşlılık Profili' araştırması yapacağız

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de Yaşlılık Profili araştırması yapacağız. Bu araştırma ülkemizde ilk defa yapılacak, geleceğe yansıması çok önemli olacak. Türkiye'de yaşlılık alanındaki politikalarımıza yön verecek verilere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da bir otelde düzenlenen, 'Yaşlılık' temalı 4'üncü 'Akademi Buluşmaları'na katıldı. Bakan Yanık, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş üstü kişilerin oranının 1990 yılında yüzde 4,3, 2021 yılında ise 2 katından fazla artarak yüzde 9,7'ye çıktığını söyledi. Yanık, yaşlı nüfus oranında son 30 yıldaki artış göz önüne alındığında, 2030 yılında Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 12,9'a çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, "Doğurganlık oranında da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. 1990'dan 2021'e Türkiye'de doğurganlık oranı 3,1'den 1,7 seviyesine düştü. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını göstermektedir. Genel anlamda baktığımızda, son 30 yılda yaşanan nüfus yapısındaki değişim aynı şekilde devam ederse genç nüfus oranının 2030'da yüzde 14'e düşmesi beklenmektedir. Dolayısıyla nüfusun yaşlanmasına yönelik bir gündemimiz var ve bugünden bu süreci planlamamız gerekiyor" dedi.

'500 BİNİ AŞKIN ENGELLİ VE YAŞLI İÇİN ÖDEME YAPIYORUZ'

Toplumun her bireyi gibi yaşlıların da bireysel alanını genişletmek için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bakan Yanık, "Bu anlamda yaşlılarımızın ihtiyaçlarının çeşitliliğini, özgünlüğünü ve farklılığını göz önünde bulunduruyoruz. Aktif ve sağlıklı yaşlanma bakışını destekleyecek kapsayıcı hizmetler geliştirmekteyiz. Büyüklerimizin ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, durumlarına uygun hizmet modellerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Çocuk, kadın, engelli, yaşlı veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şartları eğer ailesinin yanında kalmaya müsaitse, hizmetimizi, aileyi desteklemeye dönük üretiyoruz. Bu kapsamda 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz. 2016 yılından itibaren 'Yaşlı Destek Programı'nı uygulamaya geçirdik. Kendi öz bakımını yapabilecek durumda olan büyüklerimiz evinde, sosyal çevresi içerisinde hayatını idame ettiriyor. Biz de onların günlük hayatlarını idame ettirmelerini kolaylaştıracak hizmetler sunuyoruz" diye konuştu.

'KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Yaşlılara, aileleri veya bakım verenleri geçici olarak bakamadığı durumlarda sosyal hayatlarını aksatmayacak çözümler ürettiklerini vurgulayan Yanık, "Bu anlamda toplumsal yapımıza da uygun bakım hizmetlerini çok önemli görüyoruz. Bu modellerimizi hem yaygınlaştırmak hem de güçlendirmek amacıyla projeler yürütüyoruz. Bu projelerimizden birisi 'En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Arttırılması Projesi'. Bu projeyle çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere hem Türk vatandaşlarına hem de geçici ve uluslararası koruma altındaki bireylere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Projeyle yaşlı bireyleri ve bakım veren ailelerini destekleyerek aile birlikteliğinin güçlendirilmesi ve yaşlı refahına katkıda bulunulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDE İLK DEFA YAPILACAK'

Aktif yaşlanmayı desteklemek ve yaşlı haklarını güçlendirmek amacıyla '2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi' ve eylem planını hazırladıklarını söyleyen Yanık, "Yaşlılık alanındaki politika ve hizmetlerimizi yaş ve cinsiyet temelinde ayrıştırılmış veriye dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz birçok araştırma var. Bunların yanında Türkiye'de Yaşlılık Profili araştırması da yapacağız. Bu araştırma ülkemizde ilk defa yapılacak, geleceğe yansıması çok önemli olacak. Araştırmayla Türkiye'de yaşlılık, yaşlanma hızı, yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi yaşlılık alanındaki politikalarımıza yön verecek verilere ulaşmayı hedefliyoruz. Ulusal yaşlanma politikamız doğrultusunda, tüm hizmetlerimizi nüfusun çeşitli ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirmek amacındayız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkTürkiyede Yaşlılık Profili
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