Bakan Yanık: ŞÖNİM'lerimizde 1 milyon 285 bin 490 kişiye hizmet verdik

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle (ŞÖNİM) 1 milyon 71 bin 80 kadın, 91 bin 312 erkek ve 123 bin 98 çocuk olmak üzere toplam 1 milyon 285 bin 490 kişiye hizmet verdik" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, komisyon üyelerine bütçe sunumunu yaptı. Yanık, 2022 yılında yürütülen faaliyetler ile 2023 yılına ilişkin hedefler ve projeler hakkında bilgi verdi.



'SOSYAL HİZMET MERKEZİ SAYISINI 410'A ÇIKARACAĞIZ'



Aileyi korumak ve değerlerine sahip çıkmak anlayışıyla 2022 yılında bir dizi etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yanık, "16 Mayıs 2022'de 'Aile Haftası' etkinlikleri, 17 Mayıs 2022'de 'Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya' temalı çalıştay, 28 Eylül 2022'de 'Yeni Medya Dili ve Aile' konulu çalıştay düzenlenmiştir. Sosyal hizmetler bağlamında çatı kuruluşumuz, Sosyal Hizmet Merkezlerimizdir (SHM). Sosyal Hizmet Merkezlerimizle, tüm vatandaşlarımıza tek çatı altında sosyal hizmet modelleri aracılığıyla ihtiyaç duydukları destekler sağlanmaktadır. 17'si 2022'de olmak üzere, 2013 yılından bu yana ülkemiz genelinde 393 SHM'yi hizmete açarak yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. SHM sayısını ülkemiz genelinde 2022 yılı sonunda 400'e, 2023 yılında ise 410'a çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Bakan Yanık, 2022'de kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında, son yıllarda yaşanan afetler dikkate alınarak operasyon planlarının güncellendiğini kaydederek, "Bu kapsamda 81 il planı da güncellenmiştir. Afet ve acil durumlarda psikososyal destek çalışmalarının koordine edilmesine dair çalışma kılavuzu hazırlanmıştır. Afetten etkilenenler için 5 farklı saha broşürü hazırlanmış, basımı gerçekleştirilmiş ve illere dağıtımı yapılmıştır" dedi.



'MADEN KAZASINDA 165 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ'



Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında, 165 personel ve 3'ü mobil sosyal hizmet merkezi olmak üzere toplam 21 araç görevlendirdiklerini kaydeden Bakan Yanık, destek çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Yanık, 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' ile 1 milyon 348 bin 412 kişiye, 'Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri', 'Aile Hukuku', 'Evlilik ve Sağlık' alanlarında eğitim verildiğini aktardı. 'Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın (TAYA) 4'üncü ve 'Türkiye Ergen Profili Araştırması'nın (TEPA) 3'üncüsüne ait bulguların 2022 yılı sonunda kamuoyu ile paylaşılacağını duyuran Bakan Yanık, "Ayrıca, 2022 yılında 'Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması'nın (TÜGPA) 3'üncüsü, 'Türkiye Boşanma Nedenlerinin Mevcut Durum Araştırması' ve 'Bölgeler İtibarıyla Sosyal Durum ve Yaşam Koşulları Araştırması' gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.



Gençleri ve aileleri, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumanın herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, "Bakanlığımız, bağımlılıkla mücadele kapsamında oluşturulan kurullara katılım sağlayarak tütün, alkol, uyuşturucu, davranışsal bağımlılık gibi tüm bağımlılıklarla mücadele süreçlerine aktif katkı sağlamaktadır. Yeşilay iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri' ve 'Aile Eğitim Programı' kapsamında 'Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma' eğitimleri ile toplamda 1 milyon 18 bin kişiye eğitim verilmiştir" ifadelerini kullandı.



'STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI'



Yanık, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyleyerek, şunları dedi:



"'Roman Strateji Belgesi İçin Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD) Projesi'nde sona yaklaşılmıştır. 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (2016-2021)' uygulaması 2021 itibarıyla sona ermiştir. Bakanlığımız yeni strateji belgesi ve eylem planı çalışmalarına başlamıştır. 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2022-2030)' ve '1'inci Aşama Eylem Planı (2022-2025)' hazırlıkları tamamlanmıştır."



'ÖNCELİKLE AİLELERİ YANINDA DESTEK SAĞLANIYOR'



Bakan Yanık, bakanlığın çocuklara yönelik hizmetlerinden bahsederek, "Çocuklara yönelik hizmetler, 3 aşamalı olarak şekillendirildi. Öncelikle çocuklarımıza aileleri yanında sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır. Çocuklarımızın kendi aileleri yanında desteklenmesi mümkün değilse çocuklarımız koruyucu aile, evlat edindirme yoluyla bir aile ortamına kavuşturulmaktadır. Kuruluş bakım hizmeti ise son alternatif olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımımızla, 2002'den bugüne aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranı, yüzde 39'dan yüzde 91,8'e yükselmiştir" değerlendirmesinde bulundu.



Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde kalmalarını sağlamak amacıyla sunulan 'Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)' hizmeti ile çocuk başına aylık ortalama 2 bin 337 lira 31 kuruş yardım yapıldığını aktaran Bakan Yanık, "SED hizmetinden 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla aktif olarak yararlanan çocuk sayımız 147 bini aşmıştır" dedi.



'16 BİN 680 TL EVLENME YARDIMI VERİLDİ'



Bakan Yanık, devlet korumasında yetiştikten sonra evlenen kız çocuklarına 'Evlenme Yardımı' verildiğini belirterek, "Eylül 2022 itibarıyla 16 bin 680 TL yardım verildi" diye konuştu.



'Gençlerimizi İstihdamla Destekliyoruz' projesine de değinen Yanık, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimizin daha önce yılda bir kez yapılan kamu kurumlarına yerleştirilmelerini yılda 3 kez yapıyoruz. Gençlerimizin özel sektörde istihdamını artırmak için SGK primleri 5 yıl süreyle karşılanmaktadır" şeklinde görüş belirtti.



'1552 İÇERİĞE MÜDAHALE EDİLDİ'



Bakanlık bünyesindeki 'Sosyal Medya Çalışma Grubu'nda, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklerin tespit edildiği ve önleyici çalışmalar yapıldığını anlatan Yanık, "İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde risklere yönelik müdahale süreci yürütülmektedir. Bu kapsamda, çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek 1552 içeriğe müdahale edilmiştir" dedi.



'13 BİN 687 YAŞLIYA YATILI BAKIM SAĞLANIYOR'



Derya Yanık, engelli ve yaşlı hizmetleri ile ilgili yapılan faaliyet ve projeler hakkında ise şu bilgileri paylaştı:



"Hizmetlerimizi, aile odaklı bakım modelleri ile geliştiriyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik bakım hizmetlerimiz, aile odaklı sosyal hizmet politikamız doğrultusunda geliştirilmekte ve çeşitlendirilmektedir. Geliri olmayan ve kuruluşlarda ücretsiz kalan yaşlılarımıza Bakanlık bütçesinden aylık destek verilmektedir. Eylül 2022 itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 17 bin 499 kapasiteli 168 huzurevimizde 13 bin 687 yaşlımıza yatılı bakım hizmeti verilmektedir. 2022 yılında 290 kapasiteli 3 huzurevinin açılışı yapılmıştır. 2023 yılında ise toplam 420 kapasiteli 5 huzurevinin açılması planlanmaktadır. 'Yaşlı Profili Araştırması' ile Türkiye'de yaşlılara yönelik hizmetleri ve yaşlıların ihtiyaçlarını bütünsel olarak ele alan sosyal göstergelerin oluşturulmasını, kanıta dayalı verilerin elde edilmesini, elde edilen veriler doğrultusunda koruyucu ve önleyici faaliyetlerin planlanmasını amaçlıyoruz."



37 Yaşlı Gündüz Hizmet Merkezi’nde 642 yaşlı bireye hizmet verildiğini aktaran Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı bakım hizmetlerimizin 'Bakım Hizmetleri Kalite Standartları ve Uygulama Rehberi', alan deneyimi olan uzman ekip tarafından, hizmet modellerine göre hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için 2022 yılı 2'nci 6 aylık dönemde aylık 1840,04 TL ücret teşviki sunuyoruz. 2023 yılında korumalı iş yerlerinin desteklenmesi için 5 milyon 961 bin 729 TL bütçe ayırdık" ifadelerini kullandı.



'Engelsiz Vizyon'un hayata geçirilmesini sağlayacak ilk 3 yıllık 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı' hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiğini duyuran Bakan Yanık, "Eylem Planı'nın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilan edilmesi planlanmaktadır. 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' toplantısının ilkini 15 Kasım 2022'de gerçekleştireceğiz" dedi.



Kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili çalışmaları da şöyle sıraladı:



"'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı'nın uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik, ilgili taraf temsilcilerinin katılımıyla 2 izleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele ediyoruz. Erken yaşta evlilikleri engellemek, bu vakalarla mücadele etmek ve bunlara müdahale etmek amacıyla politika yapımında, uygulamada, kaliteli hizmet sunumunda ve programların izlenmesinde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmaktayız. Elektronik kelepçe ile şiddet mağdurlarının etkin korunmasını sağlıyoruz. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin sayısını artırıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede psikososyal destek ve hukuk destek hizmetinin yanı sıra sosyal hizmet birimlerimizle 7/24 esasıyla kadınlara yönelik destek ve güçlendirme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle, 2022 Eylül sonu itibarıyla; 1 milyon 71 bin 80 kadın, 91 bin 312 erkek ve 123 bin 98 çocuk olmak üzere toplam 1 milyon 285 bin 490 kişiye hizmet verdik. 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla 112'si Bakanlığımıza bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 149 kadın konukevimizde 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunulmaktadır."



'KADIN KONUKEVLERİ İHTİSASLAŞTIRILDI'



Kadına şiddetle mücadele kapsamında; kadın konukevlerinin ihtisaslaştırıldığını kaydeden Bakan Yanık, "2022 yılında 'Önleme, Müdahale ve Politika Boyutlarıyla Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri Araştırması'nı yürütüyoruz. Araştırma sonuçlarının bu yılın sonunda kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır. Şiddet uygulayanlara çok yönlü sosyal hizmet müdahalesini içeren bir modelin oluşturulması projesini, 2023 yılında gerçekleştirmek üzere hazırlık çalışmalarını tamamladık" dedi.



Bakan Yanık, şehit yakını ve gazilere yapılan hizmetlerle ilgili "Şehit yakınları ve gazilerimize aylık ödeme miktarı 1500 TL'den 2 bin 600 TL'ye çıkarılmıştır. Son düzenleme ile bu ödemeler 4 bin TL'ye yükseltilmiştir" açıklamasında bulundu.



Bakan Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı'nın haziran ayında hayata geçtiğini belirterek, "Çok kısa bir sürede yaklaşık 2,5 milyon ailemize ulaşılmış ve hane başına aylık 450 ila 600 TL tutarında nakdi destek sağlanmıştır. 2022 Temmuz-Eylül ödeme dönemlerinde toplam destek tutarımız 2,3 milyar TL’yi aşmıştır" diye konuştu.



Eşi vefat etmiş kadınlar için başlattıkları konut projesinden de bahseden Bakan Yanık, "2023 konut yapımı hedeflenen projemiz ile Bakanlığımızca hane başına 300 bin TL olmak üzere toplam 607 milyon TL bütçe ayrılması Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmüştür" dedi.



2023 YILI BÜTÇE TEKLİFİ



Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 2023 yılı bütçe teklifini 149 milyar 868 milyon 618 bin TL olarak öngördüklerini bildirdi.