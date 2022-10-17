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Bakan Yanık, facianın yaşandığı Bartın'da: Destek, boynumuzun borcu

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:59
Bakan Yanık, facianın yaşandığı Bartın'da: Destek, boynumuzun borcu

BARTIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek, boynumuzun borcudur. Gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu bir mazeret değil; mazeret olarak söylediğim düşünülmesin. Ancak kömür madenciliği niteliği itibarıyla son derece hassas, son derece özel dikkat gerektiren bir alan" dedi.

Bakan Derya Yanık, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan grizu faciasının ardından maden sahasına gelerek, bilgi aldı. Burada çalışma yapan ekipleri ziyaret eden Yanık, "41 vatandaşımızı kaybettik. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bartın'da tedavi olanların hepsi taburcu olmuş, bilgisini aldık. İstanbul'da, Çam Sakura'da 6 yaralımız var. Süreçleri biz de çok yakından takip ediyoruz. Psikososyal destek ekipleri, hastalarımızı ve ailelerini takip ediyor. İlk andan itibaren afet müdahale kapsamında, sorumlu bakanlıklardan biri olarak yakından takip ediyoruz. İlgili personelimiz hızlıca olay yerine intikal etti" dedi.

Patlamanın nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydeden Bakan Yanık, "Kazayla ilgili sebep önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. Yapılması gereken ne varsa; bunu çok açık yüreklilik ile milletimize bir taahhüt olarak söylemek zorundayız. Soruşturma sonuca göre, eğer bir kusur ya da sorumluluk durumu varsa bunun gereği yapılır" diye konuştu.

'SON DERECE HASSAS, SON DERECE ÖZEL BİR ALAN'

Bakanlık olarak maddi ve manevi destek sağladıklarını anlatan Bakan Yanık, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek, boynumuzun borcudur. Gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bunun dışında yaralılarımızın hızlıca iyileşmesi noktasında gereken çalışmayı yapıyoruz. Bu bir mazeret değil; mazeret olarak söylediğim düşünülmesin. Ancak kömür madenciliği niteliği itibarıyla son derece hassas, son derece özel dikkat gerektiren bir alan. Maalesef dünyada da ülkemizde de geçmiş acı tecrübeler; bize nereye bakmamız, hangi noktalarda, ne tür tedbirler almamız gerektiğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah sorumluluklarımızı, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak yaralılarımızın desteklenmesi, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin psikososyal anlamda desteklenmesi noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz" dedi.

DHA

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