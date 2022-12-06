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Bakan Yanık: 'Engelli Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliği' hazırladık

06 Aralık 2022 Salı 15:10
Bakan Yanık: 'Engelli Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliği' hazırladık

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli bireylere en yakın noktalarda kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarca hizmet verilebilmesinde iş birliğini arttırmak için 'Engelli Bireylere Yönelik Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliği'ni hazırladık. Yakında yayınlayacağımız yönetmelikle inşallah, bakanlığımız ve ilgili paydaşlarla iş birliği artacak, verimlilik güçlenecek, engellilere hizmette hem nicelik hem de nitelik artacak" dedi.

Bakan Derya Yanık, Altındağ Belediyesi Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Yanık, temeli atılan merkezin Altındağ Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin güçlü iş birliğini ortaya koyan temel atma törenimiz, birlikte çalışmanın engelleri aşmakta ne kadar önemli olduğuna, hizmet çeşitliliğini sağlamanın kolaylaştığına da işaret ediyor" diye konuştu.

Bakan Yanık, hemen hemen tüm hizmetlerde aileyi merkeze alan sosyal politika anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bu anlayıştan hareketle engelli bireylere ilişkin hizmetlerde de onların huzur ve güven içinde bulunacakları, kendilerini geliştirebilecekleri, ihtiyaç duydukları sevgi ve bakımı alabilecekleri aile odaklı çalışmalara yoğunlaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı ve yakınlarını aile bütünlüğü içinde destekleyecek hizmetler geliştiriyoruz. Engelli aylığı, engelli yakını aylığı, evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde sunuyoruz. Bu desteklerin yeterli olmadığı durumlarda kurumsal bakım hizmetlerimizi devreye alıyoruz. Ailelerinin yanında bakımına destek olduğumuz engelli bireylere gündüzlü kurum hizmetlerimizle de katkı sunuyoruz. Gündüzlü bakım hizmetlerinde, bireysel gelişim ve gereksinimler ile günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırıyoruz. Merkezlerimizde toplumsal hayata katılımı artıran eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu hizmet modeliyle engelli bireylerin kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen bireyler haline gelebilmelerini amaçlıyoruz" dedi.

'ALTINDAĞ, REHABİLİTASYON MERKEZİNE KAVUŞACAK'

Bakan Yanık, Altındağ Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bölgede yaşayan engellilerin hizmetine çok kısa sürede kazandırılacağını belirtip, "6-7 ay gibi bir sürede tamamlanacak merkezle Ankara’nın en büyük ilçelerinden olan Altındağ ilçemiz, 3 bin 450 metrekarelik bir rehabilitasyon merkezine kavuşmuş olacak. İçerisinde oyun, uyku ve etkinlik odası, duyusal rahatlama bahçesi, fizyoterapi odası, kütüphane ve sesli okuma odası, atölyeler, spor salonu, yemek salonu ve daha birçok etkinlik alanını barındıran merkezimiz, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir donanıma sahip olacak. Bugün temelini attığımız bu proje tamamlandığında Altındağ’da yaşayan engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri için hayat biraz daha kolaylaşacak, hayatın farklı bir yanı daha keşfedilecek, deneyimlenecek. Bu merkezlerin engelli bireylere sağladığı konforun yanı sıra çok önemli bir işlevi daha var; engelli bireylerin ailelerinin, kendilerine zaman ayırabilmelerini sağlamak. Bu sayede engelli aileleri, gündelik yaşamın diğer meşguliyetlerini gözleri arkada kalmadan yerine getirebiliyorlar" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmetleri, ihtiyaçları gözeterek sürekli güncellendiklerini söyleyen Yanık, "Ailelerimizin zaman zaman yolculuk, umre, sağlık veya çeşitli nedenlerle, bakımını sağladığı engelli yakınını kısa süreliğine de olsa bırakabileceği, güvenilir bir merkeze ihtiyaçları oluyor. Bakanlık olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere engellileri 1 yıl içinde 30 güne kadar kuruluşlarımızda ücretsiz misafir ediyoruz. Ailelerimize düğün, cenaze, zorunlu seyahat gibi durumlarda da yine gözleri arkada kalmadan yakınlarını kurumlarımıza yatılı olarak bırakabilme imkanı sunuyoruz" dedi.

'ENGELLİLERE HİZMETTE NİCELİK ARTACAK'

Bakan Yanık, bunun dışında ülke genelinde toplam 408 bakım merkezinde 34 bine yakın engelli bireye sürekli yatılı bakım hizmeti verdiklerini kaydederek, "Engelli vatandaşlarımız için 'Evde Bakım Yardımı'nı 2006 yılında başlattık. Engelli yakınına evde bakan vatandaşlarımıza sağladığımız 'Evde Bakım Yardımı’ndan bugün 562 bin 365 kişi yararlanıyor. 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra bekliyorken şu anda bakım için sıra bekleyen tek bir engelli vatandaşımız bulunmuyor. Engelli bireylere en yakın noktalarda kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarca hizmet verilebilmesinde iş birliğini artırmak için 'Engelli Bireylere Yönelik Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliği'ni hazırladık. Yakında yayınlayacağımız yönetmelikle inşallah bakanlığımız ve ilgili paydaşlarla iş birliği artacak, verimlilik güçlenecek, engellilere hizmette hem nicelik hem de nitelik artacak" diye konuştu. 

Bakan Yanık, konuşmasının ardından butona basarak merkezin temelini attı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkEngelli Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliği
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