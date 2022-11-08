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Bakan Yanık: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin Mayıs 2023'te açılışını yapmayı planlıyoruz

08 Kasım 2022 Salı 15:15
Bakan Yanık: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin Mayıs 2023'te açılışını yapmayı planlıyoruz

İSTANBUL - Arnavutköy'de inşasına devam edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Mayıs 2023'te açılışını yapmayı planlıyoruz. 150 dönüm üzerine 145 bin metrekare kapalı alan, 23 blok. Bu 23 bloğun içerisinde idari binalar, çocuk bakım evleri, yaşlı bakım evleri var. Dolayısıyla çok geniş özgün bir program. İbadethanelerimiz de yapılıyor. Cami, kilise ve havra olacak. Yaklaşık bin yatak kapasiteli bir kuruluş olacak" dedi.  

Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi inşaatının temeli 2022 yılının mayıs ayında atılmıştı. Proje ilk etapta Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde 23 blok, yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşacak. Komplekste odalar tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik olacak şekilde planlanıyor. 320 kişi kapasiteli sağlıklı yaşlı birimi, 274 kişi kapasiteli yatağa bağımlı yaşlı birimi, 154 kişi kapasiteli Alzheimer ve demans hastası birimi ile 180 kişi kapasiteli bağışçı biriminin yer alacağı komplekste ayrıca sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile 500 kişilik konferans salonu bulunacak. 23 bloğa ek olarak 500 kişilik cami ile kilise ve havra da yer alacak. Kilise ve havranın kapasiteleri ise 30'ar kişilik olacak. İhtiyaç duyulursa, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri ek rezerv alanı kullanılarak genişletilebilecek. 2023 yılının Mayıs ayında tamamlanması planlanan projenin inşaat alanına bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen Bakan Yanık, incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı. 


 

"OKMEYDANI DARÜLACEZE'NİN YANINDA EK BİR KOMPLEKS OLARAK HİZMETE GİRECEK"

Bakan Yanık "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Mayıs 2022'de temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla atmıştık. 7 aylık bir sürede gördüğünüz hale geldi. Mayıs 2023'te açılışını yapmayı planlıyoruz. 150 dönüm üzerine 145 bin metrekare kapalı alan, 23 blok. Bu 23 bloğun içerisinde idari binalar var, çocuk bakım evleri, yaşlı bakım evleri var.  Dolayısıyla çok geniş özgün bir program. İbadethanelerimiz de yapılıyor. Cami kilise ve havra olacak. Yaklaşık bin yatak kapasiteli bir kuruluş olacak. İhtiyaç halinde, 34 bin metrekarelik rezerv alanda yeni hizmet blokları yapma ihtimalimiz de var. Darülaceze'nin asıl mekanı Okmeydanı yerleşkesi ile alakalı farklı bir düşüncemiz yok. Oradaki yerleşkemiz ana yerleşkemiz ve ilk Darülacezenin kurulduğu yer. Oradaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Burası Okmeydanı Darülaceze'nin yanında ek bir kompleks olarak hizmete girecek" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 08.11.2022 15:22
Anahtar Kelimeler:
Darülaceze Sosyal Hizmet ŞehriDerya Yanıkİstanbul
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