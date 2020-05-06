Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e...
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok...
104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu
104 ülkeden 77 bin kişi,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Varank: Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurulardan 300'ü kabul edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak genç araştırmacıları teşvik etmek amaçlı TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na (STAR) yapılan 340 başvurudan 300'ünün kabul edildiğini açıkladı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:40
0 Okunma
Bakan Varank: Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurulardan 300'ü kabul edildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından 'Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak genç araştırmacıları teşvik ve destek amacıyla geçen ay STAR Programı'nın çağrısı yapıldı. Programa başvurular, 8 Nisan'da başlayıp, 20 Nisan'da sona erdi. Programa 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı başvurdu. 'Covid-19' ile mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 118'i lisans, 85'i yüksek lisans, 70'i doktora öğrencisi ve 27’si doktora sonrası olmak üzere 300 araştırmacı destek almaya hak kazandı. 300 STAR bursiyerinin 209'unu kadın araştırmacılar oluşturdu. Kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alan lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin TL’ye kadar aylık burs verilecek. Araştırmacılar, 'Covid-19' ile mücadele kapsamında yeni nesil dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapılan projelerde görev alacak.

'70 FARKLI PROJE İLE 340 ARAŞTIRMACI BAŞVURDU'

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, geçen ay 'Covid-19' ile ilgili sanal ortamda konferans düzenlediklerini anımsatarak, "Aşı ve ilaç geliştirme alanında TÜBİTAK'ın liderlik ettiği araştırmaları bizzat bu işi yürüten kıymetli hocalarımızdan dinledik. Konferans esnasında genç araştırmacılardan, öğrencilerden bu çalışmalara dahil olmak istediklerine ilişkin pek çok mesaj geldi. Elbette bu taleplere kayıtsız kalmadık. Hemen harekete geçerek yeni bir burs programı tasarladık. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına 70 farklı proje ile 340 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 300'ü kabul edildi" dedi.

Genç araştırmacılara güvendiklerini vurgulayan Bakan Varank, 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini kaydetti. Varank, "Biz tüm araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankKoronavirüsün Teşhis Ve Tedavisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu
Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu
Bakan Pakdemirli: Ülkemizin yeterli gıda stoku var
Bakan Pakdemirli: Ülkemizin yeterli gıda stoku var
Ege ve Akdeniz kıyıları için 'tsunami' uyarısı
Ege ve Akdeniz kıyıları için 'tsunami' uyarısı
104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu
104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu
Koronavirüs sürecinde kargo şikayetleri arttı
Koronavirüs sürecinde kargo şikayetleri arttı
Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı
Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı
Bakan Koca: Eskisi kadar yakın olamayız
Bakan Koca: Eskisi kadar yakın olamayız
Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacak
Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacak
Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi
Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı