Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98455
ALTIN
219.273
DOLAR
5.3279
STERLİN
6.8460
EURO
6.0542
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü...
"Sporla Kal Sultanbeyli" Projesinin tanıtımı yapıldı
"Sporla Kal Sultanbeyli" Projesinin tanıtımı...
Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay oldu
Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay...
Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3
Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3
Semih Kaya Galatasaray'da
Semih Kaya Galatasaray'da

Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı. 

Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı. 

19 Ocak 2019 Cumartesi 08:59
0 Okunma
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı

Varank, "Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak. Bu tutarı, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonunu esas alarak, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız'' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı. Programda iş adamlarına seslenen Bakan Varank, istihdam ve yatırım ile  üretimde sürekliliğin sağlanmasına önem verilmesi gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Bakan Varank, bu yıl ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti. Bu sistemin geçen yıl sadece ilk 9 ay için uygulandığını hatırlatan Varank, şöyle konuştu:

''9,5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7,5 milyar ödemeyi devletimizin kasasından sanayicilerimizi yaptık. Asgari ücret desteğini bu sene tüm yıl uygulayacağız. Yine geçen yıl tüm işletmelerin sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indiriminden faydalandığını biliyorsunuz. Böylelikle 10 milyon işçiye ulaştık ve toplamda 14.7 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. 51 ilimizde 5 puan indirime artı 1 puan bölgesel istihdam teşvikini ekleyerek 1.5 milyon vatandaşımız için 1.5 milyar destek sağladık. Bu destekler 2019 yılında da devam edecek.''

KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim sağladıklarını ifade eden Bakan Varank, ''İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi aranmaksınız bu yıl, araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın, yeni makina ve teçhizat alımında KDV almayacağız'' dedi.

TÜBİKAT VE KOSGEB DESTEĞİ

Bakan Varank, TÜBİTAK ve KOSGEB'e desteklerinin süreceğini belirterek, ''Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak. Bu tutarı, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonunu esas alarak, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.

İthalata bağımlılık sorunu çözmeyi planladıklarını ifade eden Bakan Varank, ''Bu kapsamda yatırım ÜR-GE ve AR-GE teşviklerimizi yerlileşme alanındaki önceliklerimizde koordineli bir şekilde kullandıracağız. Böylelikle ödemeler dengesi pozisyonumuzu güçlendirip, dış finansman kaynaklı kırılganlıkları da azaltmış olacağız'' dedi.

KOBİ'LERE 10 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK

Bakan Varank, KOBİ'lere 10 milyon liraya kadar destek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

''KOSGEB, büyümeyi ve istihdamı odağına alarak, katma değerli yatırımlara öncelik verecek. İşbirliği destek programıyla ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Bu rakam daha önce 1,5 milyon liraydı. Bu rakamı iki KOBİ bir araya gelerek, büyüklerle işbirliği yaparak alabilecekler.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa VarankTÜBİTAKKosgebMÜSİAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti
ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti
Ormandaki vahşette flaş gelişme
Ormandaki vahşette flaş gelişme
Kütahya'da tedirginlik yaratan olay
Kütahya'da tedirginlik yaratan olay
Adana'da 'joker' operasyonu: 30 gözaltı
Adana'da 'joker' operasyonu: 30 gözaltı
Adana merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 7 gözaltı
Adana merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 7 gözaltı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi
"Türk kökenli avukatlar tehdit alıyor"
"Türk kökenli avukatlar tehdit alıyor"
Mersin'de karaya oturan gemide sızıntı incelemesi
Mersin'de karaya oturan gemide sızıntı incelemesi
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ