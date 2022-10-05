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Bakan Varank: Ar-Ge harcamaları 30 kat arttı

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:56
Bakan Varank: Ar-Ge harcamaları 30 kat arttı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde yapılan Ar-Ge harcamalarının parasal değeri 2002'den bu yana tam 30 kat artarak 55 milyar liraya ulaştı. Bu harcamaların milli gelire oranını da 2 kat artırarak 1000'de 5'ten yüzde 1,09'a çıkarmayı başardık" dedi.

Bakan Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark'taki Lova İnovasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Varank, ASO Teknopark'ın, bünyesindeki 51 teknoloji firması ile Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine güç katan önemli merkezlerden olduğunu söyledi. Yazılımdan bilişime, enerjiden savunma sanayisine kadar birçok alanda Ar-Ge projesinin halihazırda bu teknoparkta yürütüldüğünü kaydeden Varank, "Burada teknolojik kabiliyetlerimizin gelişmesine önemli katkılar sunuluyor. Lova İnovasyon Merkezi'nin de buraya dahil olması ile birlikte katkı aslında çok daha farklı ve ileri bir boyuta taşınmış olacak" diye konuştu.

'İHRACATIMIZIN YÜZDE 95'İNİ SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR'

Türkiye'de 2002 yılında 2 teknopark olduğunu, bugün ise 59 şehirde 81'i aktif, 13'ü yapım aşamasında olan toplam 94 teknopark bulunduğunu vurgulayan Varank, "Bugün itibarıyla firmaların kendi bünyesinde kurup Ar-Ge ve tasarım çalışması yaptığı 1680 Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor. Bunlarda da 80 bin Ar-Ge personeli, aynı teknoparkalarda olduğu gibi sayısız teknoloji geliştirme projelerine imza atıyor" dedi. 

AK Parti döneminde sanayi ve fabrika açılmadığı iddiaları üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Varank, "Türkiye 252 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Peki biz ne satıyoruz? Petrol çıkarıp satabiliyor muyuz, gaz çıkarıp satabiliyor muyuz? Hayır. Biz ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Bizim 252 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor" diye konuştu.

Bakan Varank, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki gelişmelerle ilgili de şunları kaydetti:

"Bakınız, ülkemizde yapılan Ar-Ge harcamalarının parasal değeri 2002'den bu yana tam 30 kat artarak 55 milyar liraya ulaştı. Bu harcamaların milli gelire oranının da 2 kat artırarak 1000'de 5'ten yüzde 1,09'a çıkarmayı başardık. Yalnız burada vurgulamak istediğim bir husus var. Kamunun ve üniversitelerin elbette Ar-Ge alanındaki yol göstericiliği önemli ve kıymetli ama özel sektör elini taşın atına koyduğunda Ar-Ge sonuçlarının ticarileşmesinin ve ekonomiye kazandırılmasının daha hızlı ve verimli olduğunu biz zaten tecrübelerimizden biliyoruz. İşte biz bu dönemde bilhassa sağladığımız teşvikler sayesinde özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerindeki payını giderek arttığına da şahit olduk. 2002 yılında Ar-Ge harcamalarının sadece yüzde 30'unu özel sektör gerçekleştirirken bugün bu harcamaların yüzde 65'ini özel sektör yapıyor."

Bakan Varank’ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek Lova İnovasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Varank daha sonra İnovasyon Merkezi'ne geçerek buradaki ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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