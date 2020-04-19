Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler
Prof. Çilingiroğlu ile röportaj
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler
Prof. Çilingiroğlu ile röportaj
Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı
Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı
Denizde drone'lu koronavirüs denetimi 
Denizde drone'lu koronavirüs denetimi 
İş insanından Kars çiftçisine 500 ton organik gübre
İş insanından Kars çiftçisine 500...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 1890'a yükseldi
Kapat

Bakan Soylu: 'Türk polisi yakalar da, yardım da eder' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da yasağa rağmen sokağa çıkıp otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılan D.G.'nin görüntülerini, "Türk polisi yakalar da, yardım da eder" notu ile paylaştı.

19 Nisan 2020 Pazar 18:01
0 Okunma
Bakan Soylu: 'Türk polisi yakalar da, yardım da eder' dedi

Konya'da polis, sosyal medyada paylaşılan videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 'Polise yakalanmadan' başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de" demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek, "Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa" dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor. Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.’ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uygulandı. Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.

BAKAN SOYLU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sayfasındaki görüntüleri paylaşarak, "Türk polisi yakalar da, yardım da eder. Burada hem yakalamış hem yardım etmiş" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSüleyman SoyluPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan 'LGS ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı
Bakan Selçuk'tan 'LGS ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı
Koronavirüs hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinci
Koronavirüs hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinci
PKK'YA AĞIR DARBE!
PKK'YA AĞIR DARBE!
İnceleme başlatıldı
İnceleme başlatıldı
MSB duyurdu! Hakkari'den acı haber
MSB duyurdu! Hakkari'den acı haber
Can kaybı 1890'a yükseldi
Can kaybı 1890'a yükseldi
31 ile giriş/çıkış yasakları 15 gün uzatıldı
31 ile giriş/çıkış yasakları 15 gün uzatıldı
Vali Bektaş'tan sağlık çalışanlarına özür
Vali Bektaş'tan sağlık çalışanlarına özür
Hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı