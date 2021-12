Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok'ta mağarada saklanan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Kış üslenme bölgelerinde mağaraya girince rahat olacaklarını sanıyorlar ama ülkemizin ve devletimizin geldiği noktayı unutuyorlar" dedi.



Bakan Soylu, Ankara'da otelde düzenlenen 'HAK-İş Konfederasyonu Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması-HAK Arama ve Kurtarma / Umut Timi Kurulması' projesi kapanış programına katıldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin afet yönetiminde 1999'un bir milat olduğuna vurgu yaparak, "Ama biz afeti 1999'da keşfetmiş değiliz. Bunun acılarını tarih boyunca yaşadık. Ancak, 21'inci yüzyılın başından itibaren her alanda ortaya koyduğumuz gelişme, yakaladığımız istikrarla birlikte devletimizin gücünün artması, gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı hamleleri, sahip olduğumuz yeni imkanlar, pek çok alanda olduğu gibi afet yönetimine de olumlu yansımıştır. Bilhassa önemli bir belediyecilik tecrübesine sahip olan Sayın Cumhurbaşkanımızın meseleye doğrudan vaziyet etmesi, stratejisini belirlemesi, Türkiye'nin bugün afet yönetiminde ulaştığı başarının altında yatan bana göre en önemli faktörlerden biridir. Afetselliği yükselen bir dünyada, afetselliği zaten her zaman yüksek bir coğrafyada yaşıyoruz. Küresel veriler, iklimde yaşanan değişiklikler; özellikle son 2 yılda yaşadığımız afetler, bize ciddi uyarılar vermektedir" dedi.



'DÜNYADA MAZLUMLARA EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ'



Bakan Soylu, 2019 yılında başlanılan Afad Gönüllülük Sistemi'ne 403 bin kişinin başvuru yaptığını, bunlardan 94 bin kişinin eğitimlerini tamamladığını belirterek, "171 bin arkadaşımızın da eğitimi devam ediyor. Sonuç, atılan tüm bu adımların neticesini, son 2 yılda yaşadığımız afetlerde gördük. Sahada, afet müdahalesinde hiçbir karmaşa yaşamadık. Vatandaşımıza devleti aratmadık, o aramadan devlet yanı başındaydı. 'Nerede bu devlet' sözünü unutturduk', 'Allah devletimize zeval vermesin' duasına çevirdik. Antalya ve Muğla yangınları, Antalya’da o kadar yaşamadım; ama Muğla’da çok yaşadım. Arama kurtarmadan çok arama kurtarmayı engelleyen insanlar gördüm. Bunu siyasallaştırmaya çalışanları gördüm. Hep birlikte yangını söndürmeye çalışırken, hala orada siyasi rant elde etmeye çalışanlar bizi orada hayal kırıklığına uğrattı. Biz ısrarla insanlık mücadelesine devam edeceğiz. Biz milletimizle, devletimizle gurur duyuyoruz. Dünyada bizden zengin ülkeler var. Biz bunlara rağmen son 4 yılda dünyada mağdur ve mazlumlara en çok yardım yapan ülkeyiz. Biz kimseyi yalnız bırakmadık" diye konuştu.



'2021 YILINDA 10 BİN 135 KALICI KONUT TAMAMLADIK’



Soylu, iyi niyetle katkı koyan, gayret eden, çabalayan, arama kurtarma ekiplerine su taşırken şehit olan Şahin Akdemir gibilerle bu işi yaptıklarını belirterek, "Giden canı geri getirmek, elbette ki ancak Allah'a mahsustur; ama alt yapıdan konutlara kadar her maddi kaybı en kısa sürede yerine koyuyoruz. 2021 yılı içinde 10 bin 135 kalıcı konut tamamladık, 38 bin konutun da inşaatı devam ediyor. Dolayısıyla, bugün itibarıyla afetler karşısında ne yapacağını bilmeyen bir ülke değiliz. Hem kendimize, hem dünyaya rehberlik edebilen, umut olan bir ülkeyiz. Son 4 yıldır dünyada en çok yardım yapan ülke konumundayız. Dolayısıyla, attığımız her adımın karşılığını aldık. Ancak öyle bir coğrafyada ve afetsellik içindeyiz ki adım atmayı durdurmamız mümkün değil. İşte bu motivasyonla çalışıyoruz" dedi.



'6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



İçişleri Bakanı Soylu, konuşması sırasında notla kendisine bildirilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiği haberini de duyurdu. Soylu, Eren-Kış Operasyonları kapsamında Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdiklerini ve bu operasyon neticesinde Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, "Kış üslenme bölgelerinde mağaraya girince rahat olacaklarını sanıyorlar; ama ülkemizin ve devletimizin geldiği noktayı unutuyorlar. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık, Allah ayaklarını taştan esirgesin" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, konuşmasının ardından HAK-İş konfederasyonnun arama kurtarma ekibi HAK Umut Timi'nde görevli ekibin sertifikalarını verdi. Soylu, "Toplam 120 arkadaşımızdan oluşan bu ekibe, AFAD Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğümüz bünyesinde hafif arama kurtarma eğitimleri verildi" dedi.