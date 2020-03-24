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Bakan Soylu'dan tepki

Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti.

24 Mart 2020 Salı 09:03
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Bakan Soylu'dan tepki

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu65 yaş ve üstü risk grubunda olan kişilerin, evlerinde kalarak yalnızca koronavirüsten değil, kendilerini görüntüleyenlerden de korunacağı açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla risk grubundaki vatandaşlara evde kalma çağrısını yineledi. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi. 

ICISLERI BAKANI SULEYMAN SOYLU, 65 YASIN UZERINDE RISK GURUBUNDA BULUNAN VATANDASLARIN, EVDE KALARAK, YALNIZCA KORONAVIRUSTEN DEGIL, KENDILERINI GORUNTULEYENLERDEN DE KORUNACAGINI SOYLEDI. FOTO-ANKARA-DHA

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman Soylu65 YaşKoronavirüsCovid19SalgınHastalık
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