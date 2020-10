Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki

Soylu, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayınlaması üzerine gelen bir soru üzerine ise "Amerikan Büyükelçiliği usul erkan ve adaptan yoksun. Bırakın diplomatik gereklilikleri yoksun bir davranışı ortaya koymuştur" dedi. Olası büyük İstanbul depremi için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Soylu, "3 Kasım Salı günü Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak" diye konuştu.

Eyüpsultan'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürülüğü'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu katıldı.

Van Depremi'nin yıldönümü 'ne ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Van'da yaraları sarmak için yıkılan binaların yerine yeni ve modern yaşam alanları inşa etmek için bugünkü güncel fiyatlarla toplam 11 milyar 127 milyon 855 bin Türk lirası para harcandı. Van'da her şey yeniden imar ve inşa edildi. Dün Van Depremi münasebetiyle maalesef Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istismar etmeye çalışan malum siyasi partilerin yöneticileri, Van depreminde devletin orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyorlar. Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp atmış. Şunu herkes bilmelidir, biz vatandaşımızı hiçbir meselede hiçbir koşulda yalnız bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Tüm vatandaşlarımızın deprem refleksini, bilincini ve farkındalığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Keza tatbikatlarımız da devam ediyor. Ülke genelinde 18 bin 642 adet acil durum toplanma alanımız mevcut. İnşallah önümüzdeki salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin bir tahliye plan tatbikatımız olacak" ifadelerini kullandı.



"HER BİNAYA KENDİLERİNE YAKIN 3 TOPLANMA ALANININ YAZDIĞI AFİŞLER ASILACAK"

Deprem bilinci ve farkındalığın oluşması için, bilgilendirmelerin ve toplantıların süreceğini söyleyen Bakan Soylu, "Yani deprem olduğu zaman gerekli siren çalınacak ve herkes toplanma alanına gidecek. Peki bu tarifimiz nasıl olacak? İstanbul'da her binaya bunları yapıştıracağız. Her binaya kendilerine yakın 3 toplanma alanını adresleriyle konumlarıyla QR kodlarıyla asacağız. Yapılacak ilk iş toplanma alanına gitmektir. Bunu zihnimize kazımalıyız. Arabaya binip yola çıkmak başkalarının canına kastetmektir. Şahsa özel herkese toplanma alanlarının belirtildiği kısa mesajlar atacağız. Deprem olduğu an toplanma alanlarına gidilecek, biz de vatandaşlarımızı alıp barınma alanlarına götüreceğiz" şeklinde konuştu.



"AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ USUL ERKAN VE ADAPTAN YOKSUN"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayınlaması üzerine gelen bir soru üzerine, "Büyük devlet olmanın sorumlulukları vardır. Büyük devlet istediğim gibi istediğim davranışı istediğim şekilde yaparım diye bir düzensizlik içerisinde olmamalıdır. En nazik ifade ile söylüyorum. Elbette ki istihbari birtakım değerlendirmeler söz konusu olabilir. Ama alınacak kararları kendi internet sitesinden duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek bir davranış yakışır bir davranış değildir. Yadırgatıcı bir davranıştır. Anlaşılan usul, erkan, adap kalmamış. Elbetteki biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem başka ülkelerle ilgili birçok istihbarı bilgiler elde ediyoruz. Bu konularda teyakkuz halinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir şeyi elde ettiğimiz zaman, bunu bir internet sitesinden duyurup 'bir terör saldırısı ile karşı karşıya kalabiliriz, onun için vize başvurularını durduruyoruz' anlamında bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. Onun için Amerikan Büyükelçiliği usul erkan ve adaptan yoksun. Bırakın diplomatik gereklilikleri yoksun bir davranışı ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.



"SAĞLIK BAKANIMIZIN EMRİNDEYİZ"

İstanbul'da artan koronavirüs vakaları hakkında konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Biz bu konuda Sağlık Bakanımızın emrindeyiz. Salgının başından itibaren birlikte çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanımızın ortaya koyduğu veriler ve çalışma pratiği alınacak tedbirler konusunda ortaya koydukları, özellikle valiler kaymakamlarımız İl Sağlık Müdürlerimiz, bütün sağlık birimlerimiz bunlarla koordine ederek gerçekleştiriliyor. Sağlık bakanımızın gerek İstanbul gerek Bursa dikkat ederseniz dönem dönem yükselişler söz konusu. Bu konuda hem doğru tedbirler almak hem doğru bilgilendirmek hem vatandaşımıza şeffaf bilgi vermek hem alabileceğimiz tedbirleri ortaya koyabilmek bizim temel sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.



"6 AYDIR ONU TÜRKİYE'YE GETİREBİLMEK İÇİN İYİ BİR ÇABA SARF ETTİK"

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in, MİT ve Emniyet iş birliği ile düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilmesi hakkında konuşan Bakan Soylu, "Tam 6 aydır takip ettiğimiz bir terörist bu. 6 aydır onu Türkiye'ye getirebilmek için iyi bir çaba sarf ettik. Özellikle Emniyetimize ve İstihbarat Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Israr ettik ve Allaha şükürler olsun ki iyi bir çalışma ile ben sonuçlarının da iyi olacağını düşünüyorum. Sadece getirilmeyi bir sonuç olarak görmeyin. Biz canlı yakaladığımızda dahi sonuçları sökebilme kabiliyetine sahibiz" diye konuştu.