Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
Gülşen'in Yıldız Misafiri
Gülşen'in Yıldız Misafiri
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına tepkiler artıyor
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına...
'Çektar Amed' yakalandı
'Çektar Amed' yakalandı
Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması
Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması
Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Lice'de 2 terörist etkisiz hale...
Flaş Haber
Herkes İyi Müzil Yapsa
Kapat

Bakan Soylu: Bir mağarada 5 teröristi kıstırdı

Bakan Soylu: Bir mağarada 5 teröristi kıstırdı

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
5 Okunma
Bakan Soylu: Bir mağarada 5 teröristi kıstırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da muhtarlarla buluştu. Soylu burada, Jandarma Özel Harekat'ın bir süredir takip ettiği 5 teröristi Tunceli Kutu Deresi'nde bir mağarada kıstırdığını belirterek, "Yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" dedi. 

Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ve Ordu polis teşkilatı mensuplarından özür dilemesini beklediğini belirterek, "Bu mızrak çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan özür dilemektir" dedi. 


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi çalışmaları kapsamında Bağcılar'da 22 mahalle muhtarı ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi:


"CHP ADAYININ VALİMİZDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM'

"Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yani CHP adayının Ordu valimizden ve Ordu polis teşkilatı mensuplarımızdan özür dilemesini bekliyorum. Çok net. Yani bir valiye galiz bir şekilde hakaret edip it demek. Bu ne bizim devlet geleneğimize ne de millet geleneğimizde var. Ondan sonra da sessizliğe büründü. Ve ondan sonra da sessizliğe bürünmek. Zaten bunun nasıl olduğu televizyonlarda net bir şekilde açıklandı. Valimiz suç duyurusunda bulundu. Ve orada şahitlerin huzurunda hangi sözlerin söylendiği, ben burada o söylenen sözleri söylemekten de edep ederim açıkça. Daha farklı sözler de var. Ve bunların bütün tutanakları ve şahitleri net bir şekilde ortadadır. Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan da özür dilemektir." 


'KOÇ'UN ÖZEL UÇAĞI ALTINA TAHSİS EDİLMİŞ

Soylu, İmamoğlu'yla ilgili olarak "Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler - Alman televizyonu - bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe'yi - İngiliz televizyonu - tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar" dedi. 


'KUTUDERESİ'NDE 5 TERÖRİST KISTIRILDI' 

Bu sırada önüne gelen bir notu okuyan Soylu, "Şu anda Tunceli Kutuderesi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Ve şu anda karşılıklı müsadere başladı. Yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri BakanıTerörTeröristMağaraözel Harekat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çektar Amed' yakalandı
'Çektar Amed' yakalandı
Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tatil dönüşü korkunç kaza
Tatil dönüşü korkunç kaza
Pençe Harekâtı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi
Enez'de, lastik botta 36 kaçak yakalandı
Enez'de, lastik botta 36 kaçak yakalandı
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans