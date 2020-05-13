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Bakan Soylu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırının faili 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:11
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Bakan Soylu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi.  Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamda, bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlara devam edildiği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri BakanıTerörTeröristAğrıDoğubeyazıt
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