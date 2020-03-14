Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Torbalı zeytin kolonyasına yoğun talep
Torbalı zeytin kolonyasına yoğun talep
Pendik'te otomobil yangını
Pendik'te otomobil yangını
Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı:...
Bodrum'da korkutan deprem!
Bodrum'da korkutan deprem!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Durduruldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Durduruldu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 hafta tatilin ardından uzaktan eğitimin başlayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız" dedi.

14 Mart 2020 Cumartesi 10:10
0 Okunma
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız" ifadelerini kullandı.

MILLI EGITIM BAKANI ZIYA SELCUK, UZAKTAN EGITIM ILE ILGILI TPITTER'DAN ACIKLAMA YAPTI. FOTO-ANKARA-DHA

DHA

Son Güncelleme: 14.03.2020 10:12
Anahtar Kelimeler:
MEBZiya SelçukEğitimKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da gözlem altında
Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da gözlem altında
Bodrum'da korkutan deprem!
Bodrum'da korkutan deprem!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Durduruldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Durduruldu
Liderler zirvesi telekonferans olarak yapılacak
Liderler zirvesi telekonferans olarak yapılacak
9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı
9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı
Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı
81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı
3 ilde 'Kapan-8' operasyonu
3 ilde 'Kapan-8' operasyonu
Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması
Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı