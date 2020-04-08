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Bakan Selçuk: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronovirüs salgını öncesi kadına yönelik şiddetle mücadelede rol alan tüm birimlerimiz ve hizmetlerimiz bu zorlu süreçte de vatandaşlarımızın hizmetinde ve teyakkuz halindedir" dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:06
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Bakan Selçuk: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin, Sosyal Hizmet Merkezlerinin ve kadın konukevlerinin ülke genelinde hizmetlerde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde tedbirlerini alarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Bakan Selçuk, "81 ilimizde bulunan 'Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri', 3 bin 482 kapasite ile 145 kadın konukevi; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar için rehberlik, destek ve yönlendirme uygulamalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 'Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nın da şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ile çocuklar için 24 saat ücretsiz hizmet verdiğini kaydetti.

'TEDBİRLER TAKİP EDİLİYOR'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde; İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın da yürürlükte olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Koronavirus ile mücadelenin yoğunlaştığı bu dönemde bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatımız ve diğer ilgili kamu kurumları arasında kadına yönelik şiddete karşı alınan tedbirler 7/24 takip edilmekte, sorun alanlarına hızla ve yerinde müdahale edilmektedir. Sokağa çıkmanın minimum düzeye indirildiği, sosyal mesafe anlayışının yaygınlaştığı ve 'evde kal' çağrısının sıklıkla yapıldığı bu dönemde kadına yönelik şiddetle mücadele eden kamu kurum kuruluşları ve ilgili diğer birimler görevlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Dolayısıyla, koronovirüs salgını öncesi kadına yönelik şiddetle mücadelede rol alan tüm birimlerimiz ve hizmetlerimiz bu zorlu süreçte de vatandaşlarımızın hizmetinde ve teyakkuz halindedir. Kadın cinayetleri 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihine göre, bu yıl aynı dönemde yüzde 22 oranında azalmıştır."

Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik şiddetKoronovirüs Salgını
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