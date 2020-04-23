Bakan Selçuk'tan '23 Nisan' mesajı

Bakan Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bugün çocukların 100 yıllık bir bayrama uyandığına işaret eden Selçuk, "Bugün gönüllerimize salıncaklar kurduk, nisan yağmurlarına bulutlar çizdik. Ağaçları çiçeklerle, tomurcuklarla bezedik. Balkonlarımızı, camlarımızı al bayrakla süsledik, sokakları marşlarla inlettik. Yüzyıllık millet egemenliğimizi, çocuklarımıza bir bayram coşkusuyla emanet ettik. Bugün bu ülkenin yarını olarak gördüğümüz her bir çocuğumuzun sevinci, umudu, gururu 100 yaşında. Bugün 100 yıllık bir bayrama uyandı çocuklarımız, gülüşlere, sarılmalara, sevinçlere uyandı. Onlara bu sevinci ve gururu armağan eden Başöğretmen Atatürk’e ve milli irademizin tecelligahı gazi meclisimizi var eden tüm şehit ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranla" ifadelerini kullandı.

'ZİYA ÖĞRETMENİMİZİN KOLTUĞUNA OTURACAKTIK'



Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında ise çizgi film karakteri çocukların bakanlık makam koltuğuna oturduğu esprili bir fotoğrafa yer verdi. Selçuk, "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar" diyerek çocukların bayramını kutladı.