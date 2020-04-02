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Bakan Selçuk: Kronik hastaların sağlık raporları ve reçeteleri geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:01
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Bakan Selçuk: Kronik hastaların sağlık raporları ve reçeteleri geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tedbirleri kapsamında, kronik hastaların süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti. Bakan Selçuk, "Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak" dedi.

SGK KARŞILAYACAK

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de SGK tarafından karşılanacağını vurguladı.

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULMASI SİSTEMİ UYGULAMASI UZATILDI

Bakan Selçuk, özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu da askıya aldıklarını belirterek, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını 31 Mart’a kadar geçici süreyle askıya almıştık. Bu kapsamda, bu uygulamamızın geçerliğini de ikinci bir duyuruya kadar uzattık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanıZehra Zümrüt SelçukRaporSağlıkReçeteSGK
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