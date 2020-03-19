Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile bir araya gelecek
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile...
ÖSYM, 9 sınavı erteledi
ÖSYM, 9 sınavı erteledi
Psikiyatristler uyarıyor: Salgın kaygısını yenmek bizim elimizde
Psikiyatristler uyarıyor: Salgın kaygısını yenmek...
Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs açıklaması
Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs...
KKTC’de koronavirüs pandemisi kan bağışını düşürdü
KKTC’de koronavirüs pandemisi kan bağışını...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarımızda gerekli tüm tedbirler alındı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevlerimizle birlikte çocuk bakım kuruluşlarımızda da koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirler alındı. Kuruluşlarımızda atılacak adımları yerel makamlarla iş birliği içerisinde önceden planladık ve acil eylem planı hazırladık" dedi.

19 Mart 2020 Perşembe 13:42
0 Okunma
Bakan Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarımızda gerekli tüm tedbirler alındı

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın sorumluluğunda hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklara, koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda gelişim özellikleri dikkate alınarak bilgilendirme yapıldığını, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verildiğini belirtti. Bakan Selçuk, "Huzurevlerimizle birlikte çocuk bakım kuruluşlarımızda da koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirler alındı. Kuruluşlarımızda atılacak adımları yerel makamlarla iş birliği içerisinde önceden planladık ve acil eylem planı hazırladık. Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikayetlerinin olup olmadığı açısından sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz" dedi.

'ZORUNLU HALLER DIŞINDA ETKİNLİKLERE KATILMAMALARINI İSTİYORUZ'

Bakan Selçuk, çocukların özellikle güvende olduğu duygusunun desteklenmesi için belirli tedbirler alınarak günlük rutin faaliyetlere devam ettiklerini belirtti. Soru ya da endişelerinin olması halinde meslek personelleri tarafından gerekli açıklamaların yapılarak çocuklara psiko-sosyal destek verildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Risk düzeyleri dikkate alınarak çocuklarımızın zorunlu haller dışında kuruluş, ev dışı etkinliklere katılmamalarını istiyoruz. Alınan tedbirler ve nedenleri konusunda çocuklarımıza, ailelerine ve yakınlarına tedbirlerin önemine ve gerekliliğine vurgu yaparak, bilgilendirmede de bulunuyoruz. Koruyucu Aile, Evlat Edinme ile Sosyal ve Ekonomik Destek Birimleri'nde görev alan mesleki personelimiz ile sosyal hizmet modellerimizden yararlandırılan tüm çocuklarımızın sağlık takiplerini yapıyoruz. Çocuklarımız ve ailelerinin korunması kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan koronavirüse karşı 14 kural kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ailelere, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda bilgilendirme de yapıldı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor
MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor
Fahrettin Koca: 'Bir hastamızı daha kaybettik, vaka sayısı 191'e ulaştı'
Fahrettin Koca: 'Bir hastamızı daha kaybettik, vaka sayısı 191'e ulaştı'
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 maddelik 'İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 maddelik 'İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı
Bakan Soylu: Vakit, Çanakkale ruhunu geleceğe taşıma vakti
Bakan Soylu: Vakit, Çanakkale ruhunu geleceğe taşıma vakti
Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu
Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelemizde ilk hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelemizde ilk hastamızı kaybettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Oktay: 2807 kişinin tahliye işlemleri tamamlandı
Oktay: 2807 kişinin tahliye işlemleri tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı