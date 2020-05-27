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Bakan Selçuk: 'Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi' hazırlıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile Danışmanlığı mesleğine yönelik olarak ulusal yeterlilik belgesini hazırlıyoruz. Ulusal yeterlilik belgesine yönelik hazırlıklarının tamamlanmasıyla aile danışmanının mesleğini başarı ile icra etmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenecek" dedi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:52
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Bakan Selçuk: 'Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi' hazırlıyoruz

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 'Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik' kriterlerini hazırlama çalışmaları kapsamında, alanında uzman akademisyen, meslek elemanları, konuyla ilgili derneklerin ve bakanlığın izni ile açılan 'Özel Aile Danışma Merkezleri'nin temsilcilerinin katılımıyla çalıştay yaptıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Aile Danışmanlığı mesleğine yönelik olarak ulusal yeterlilik belgesini hazırlıyoruz. Ulusal yeterlilik belgesine yönelik hazırlıklarının tamamlanmasıyla, aile danışmanının mesleğini başarı ile icra etmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenecek. Bu mesleğe bir hizmet standardı getirilmiş olacak. Aile danışmanlarının bu mesleği yapabilmeleri ve sertifika alabilmeleri için sınav sistemi de olacak. Aile Danışmanlığı veren eğitim kuruluşlarının akreditasyonu çalışmalarını da yapacağız" dedi.

'MYK TEKNİK AÇIDAN İNCELEYECEK'

Konuyla ilgili daha önce Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandığını belirten Bakan Selçuk, ulusal yeterliliğin; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, aile danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik olduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, "Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Taslağı'nı paydaşlarımızla birlikte değerlendirdikten sonra MYK teknik açıdan inceleyecek ve 'Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi' nihai halini alacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukAile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi
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