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Bakan Pakdemirli: Koronavirüsün atık sulardaki varlığı araştırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüsün su ile atık sulardaki varlığının araştırılacağını, bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini belirtti.

14 Nisan 2020 Salı 12:54
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Bakan Pakdemirli: Koronavirüsün atık sulardaki varlığı araştırılacak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki koronavirüs dağılımı hakkında detaylı bilgi edinmek ve olası erken uyarı sisteminin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından çalışma yapılacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, açıklamasında, "Bu çerçevede, koronavirüsün su ve atık sulardaki varlığının araştırılması için Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlığında, Türkiye çapındaki atık su arıtma tesisleri giriş ve çıkışlarında 24 saatlik kompozit atıksu numuneleri alınacak. Numune alma çalışmalarına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de katkı sağlayacak. Alınan numunelerin Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarlarında kantitatif PCR (qPCR) analizleri ile Covid-19 miktar tayinleri yapılacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliKoronavirüsAtık Su
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